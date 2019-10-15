Реальний шанс, – Франція бачить можливість закінчити зараз війну на Донбасі

Україна наразі має унікальний шанс для припинення конфлікту на Донбасі, де п'ятий рік триває російсько-українська війна. Тому, Київ повинен скористатися цією можливістю.

Глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив в інтерв'ю Le Figaro, що "сьогодні існує реальне вікно можливостей для врегулювання конфлікту в Україні".

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Українська влада має використати цю можливість, адже другого шансу для запровадження миру на Сході може вже не бути.

Цей шанс може не з'явитися вдруге і ми повинні ним скористатися,

– наголосив він.

Що кажуть у ЄС? Глава дипломатії Євросоюзу Федеріка Могеріні напередодні заявила, що плани української влади щодо врегулювання ситуації на Донбасі та реформ є комплексними і задовільними. Окрім того, Рада ЄС побачила "позитивний розвиток" нинішньої ситуації. Тому, ЄС продовжує надавати необхідну підтримку Києву і не визнає агресію Росії та незаконну анексію Криму.

Про який шанс йдеться? У ЄС, найімовірніше, мають на увазі, що закінчити війну на Донбасі допоможе формула Штайнмаєра. Українська сторона погодилась з її формулюванням на засідання ТКГ у Мінську 1 жовтня.

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