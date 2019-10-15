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      Реальний шанс, – Франція бачить можливість закінчити зараз війну на Донбасі

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      Франція закликає Україну використати шанс, аби врегулювати конфлікт на Донбасі
      Франція закликає Україну використати шанс, аби врегулювати конфлікт на Донбасі / president.gov.ua

      Україна наразі має унікальний шанс для припинення конфлікту на Донбасі, де п'ятий рік триває російсько-українська війна. Тому, Київ повинен скористатися цією можливістю.

      Глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив в інтерв'ю Le Figaro, що "сьогодні існує реальне вікно можливостей для врегулювання конфлікту в Україні". 

      Цікаво: Кінцева мета РФ – зруйнувати Україну: чим може завершитися напруга навколо формули Штайнмаєра

      Українська влада має використати цю можливість, адже другого шансу для запровадження миру на Сході може вже не бути.

      Цей шанс може не з'явитися вдруге і ми повинні ним скористатися,
      – наголосив він.

      Що кажуть у ЄС? Глава дипломатії Євросоюзу Федеріка Могеріні напередодні заявила, що плани української влади щодо врегулювання ситуації на Донбасі та реформ є комплексними і задовільними. Окрім того, Рада ЄС побачила "позитивний розвиток" нинішньої ситуації. Тому, ЄС продовжує надавати необхідну підтримку Києву і не визнає агресію Росії та незаконну анексію Криму.

      Про який шанс йдеться? У ЄС, найімовірніше, мають на увазі, що закінчити війну на Донбасі допоможе формула Штайнмаєра. Українська сторона погодилась з її формулюванням на засідання ТКГ у Мінську 1 жовтня.

      До теми: Яку альтернативу формулі Штайнмаєра називає нинішня влада: пояснення Пристайка

      Що передбачає Формула Штайнмаєра?

      • Фактично, формула Штайнмаєра передбачає порядок виконання пунктів, передбачених Мінськими угодами. Зокрема, формула передбачає здійснення політичних кроків разом з безпековими.
      • Відповідно до неї, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як на окупованих теритріях Сходу України пройдуть місцеві вибори.
      • Ці вибори повинні відбутись в ОРДЛО лише за українським законодавством, а також після публікації звіту ОБСЄ, де зазначатиметься: вибори відбулись у відповідності до стандартів ОБСЄ та міжнародних стандартів демократичних виборів.
      • Вибори пройдуть за умови, що російські війська будуть виведені з окупованих територій, а Україна отримає контроль над захопленою частиною українсько-російського кордону.
      • Через погодження України на формулу Штайнмаєра по всій країні почалися протести "Ні капітуляції".  На думку активітсів, внаслідок реалізації цієї формули відбудеться капітуляція України та настане загроза українській державності.
      • Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців пояснив, що формула Штайнмаєра не означає визнання окупації Криму та відмову від Донбасу. Також він переконує, що захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути переданою під контроль України.
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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Франції Формула Штайнмаєра
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