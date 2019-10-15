Реальний шанс, – Франція бачить можливість закінчити зараз війну на Донбасі
Україна наразі має унікальний шанс для припинення конфлікту на Донбасі, де п'ятий рік триває російсько-українська війна. Тому, Київ повинен скористатися цією можливістю.
Глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив в інтерв'ю Le Figaro, що "сьогодні існує реальне вікно можливостей для врегулювання конфлікту в Україні".
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Українська влада має використати цю можливість, адже другого шансу для запровадження миру на Сході може вже не бути.
Цей шанс може не з'явитися вдруге і ми повинні ним скористатися,
– наголосив він.
Що кажуть у ЄС? Глава дипломатії Євросоюзу Федеріка Могеріні напередодні заявила, що плани української влади щодо врегулювання ситуації на Донбасі та реформ є комплексними і задовільними. Окрім того, Рада ЄС побачила "позитивний розвиток" нинішньої ситуації. Тому, ЄС продовжує надавати необхідну підтримку Києву і не визнає агресію Росії та незаконну анексію Криму.
Про який шанс йдеться? У ЄС, найімовірніше, мають на увазі, що закінчити війну на Донбасі допоможе формула Штайнмаєра. Українська сторона погодилась з її формулюванням на засідання ТКГ у Мінську 1 жовтня.
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Що передбачає Формула Штайнмаєра?
- Фактично, формула Штайнмаєра передбачає порядок виконання пунктів, передбачених Мінськими угодами. Зокрема, формула передбачає здійснення політичних кроків разом з безпековими.
- Відповідно до неї, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як на окупованих теритріях Сходу України пройдуть місцеві вибори.
- Ці вибори повинні відбутись в ОРДЛО лише за українським законодавством, а також після публікації звіту ОБСЄ, де зазначатиметься: вибори відбулись у відповідності до стандартів ОБСЄ та міжнародних стандартів демократичних виборів.
- Вибори пройдуть за умови, що російські війська будуть виведені з окупованих територій, а Україна отримає контроль над захопленою частиною українсько-російського кордону.
- Через погодження України на формулу Штайнмаєра по всій країні почалися протести "Ні капітуляції". На думку активітсів, внаслідок реалізації цієї формули відбудеться капітуляція України та настане загроза українській державності.
- Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців пояснив, що формула Штайнмаєра не означає визнання окупації Криму та відмову від Донбасу. Також він переконує, що захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути переданою під контроль України.