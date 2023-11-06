Ловец дронов и ракет: Жданов рассказал об украинской РЭБ "Покрова"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей статье для The Economist сообщил, что сейчас в Украине разворачивают общенациональную систему РЭБ "Покрова". Она позволит обезвредить не только российские дроны, но и крылатые ракеты.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил 24 Каналу, как будет работать новая украинская разработка. По его словам, РЭБ "Покрова" будет подавлять спутниковый сигнал и почти весь диапазон мобильной связи.

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"Она может ловить все, что использует сигнал GPS. И если ракета или высокоточный боеприпас, или беспилотник теряет сигнал GPS, то теряет ориентацию в пространстве и либо зависает и постепенно снижается, либо неконтролируемо падает на землю", – отметил Жданов.

Такая разработка может позволить нам объектовую защиту на линии фронта.

Насколько эффективна РЭБ против крылатых ракет

Утратив спутниковую навигацию, точность крылатых ракет упадет, но не настолько, как у беспилотников.

В Defence Express объяснили, что крылатые ракеты используют инерциальную навигацию и системы DSMAC и TERCOM, сравнивающие местность с заложенной в память. Поэтому крылатые ракеты более устойчивы к препятствиям, которые образует РЭБ.

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