Ребенка нашли под завалами: женщина с 4-летним внуком погибли в жутком пожаре на Закарпатье

На Закарпатье 28 октября в результате пожара в частном доме погибли 62-летняя женщина и ее 4-летний внук. Спасатели нашли тело ребенка под завалами.

Трагедия случилась на окраине села Плоский Поток Мукачевского района. Сообщение о пожаре в доме Служба спасения получила 28 октября в 21:14.

Обратите внимание Живьем сгорели два человека: в Днепре произошла ужасная трагедия

Тело 4-летнего ребенка нашли под завалами

Возгорание обнаружил водитель автомобиля, который проезжал мимо дома. Мужчина позвонил по номеру 101 после того, как увидел охваченную пламенем крышу дома.

Соседи предупредили спасателей, что в доме должны быть люди. После проведения разведки пожара в комнате обнаружили тело 62-летней владелицы дома.

В 22:20 возгорание локализовали и в 23:11 полностью ликвидирован. Под завалами пожарные нашли тело 4-летнего внука хозяйки.



Трагедия случилась в Мукачевском районе на Закарпатье / Фото ГСЧС

Правоохранители выясняют причину возникновения пожара. В то же время устанавливают сумму ущерба, поскольку огонь уничтожил деревянное перекрытие на площади 64 квадратных метров и домашнее имущество.

Читайте также Дом встряхнуло: в Броварах раздался мощный взрыв со вспышкой

Жуткие пожары в Украине: последние новости