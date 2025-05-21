В Черкасской области будут судить мать, 12-летняя дочь которой ездила в школу на квадроцикле

Перед судом предстанет 46-летняя жительница села Боровица Черкасского района, которая допустила к управлению квадроциклом свою малолетнюю дочь. В ноябре 2024 года в результате инцидента на дороге пострадал 11-летний пассажир.

Об этом в среду, 21 мая, сообщили в Черкасской областной прокуратуре, передает 24 Канал. При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров в суд направили обвинительный акт.

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Что известно об инциденте

По данным расследования, течение октября – ноября 2024 года владелица квадроцикла предоставляла своей 12-летней дочери допуск к управлению им, зная, что ребенок не имеет и не может иметь права на управление транспортным средством.

В начале ноября девочка поехала на квадроцикле в школу. После завершения обучения, двигаясь по одной из улиц в селе Чернявка Черкасского района с 11-летним пассажиром, во избежание наезда на препятствие она затормозила.

В результате чего произошло падение пассажира на дорожное покрытие с последующим наездом колеса квадроцикла на правую ногу потерпевшего,

– говорится в сообщении.

Пассажир получил телесные повреждения средней тяжести, его госпитализировали.

Матери грозит наказание в виде штрафа от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на срок до 5 лет, с лишением права занимать должности, связанные с ответственностью за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, на срок до 3 лет или без такового.

Обратите внимание! В соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, недавно в соцсетях появилось видео, где 13-летний подросток управлял автомобилем. Львовские правоохранители установили личности родителей, на мать составили административные материалы.