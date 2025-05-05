В Львовской области мужчина доверил руль ребенку, она убежала от него за считанные секунды

Мужчина во Львовской области посадил за руль свою малолетнюю дочь и снимал на видео, как она управляет автомобилем. При этом он остался стоять на дороге с телефоном, а девочка нажала на полный газ и поехала.

На пассажирском сиденье находился малолетний брат девочки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.

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Что известно о мужчине, который посадил малолетнюю девочку за руль автомобиля

Работники полиции узнали о происшествии через видео, которое начало распространяться по сети.

Видеоролик закончился на моменте, когда дочь мужчины нажала на полный газ и ехала прямо по дороге, оставив отца позади.

Малолетняя девочка управляет автомобилем: смотрите видео

В полиции сообщили, что дети не попали в ДТП, но отца привлекли к уголовной ответственности.

В отношении 28-летнего мужчины полицейские внесли постановление за передачу управления транспортным средством человеку, который не имеет права управления таким авто. Также составили протокол за невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей.

Комментарии под публикацией патрульной полиции Львовской области разные: кто-то отреагировал на ситуацию с юмором, а другие действительно переживали за детей.

Папаша хотел много лайков получить, но что-то пошло не по плану,

– пишет пользователь фейсбука.

"Это не отец, а какое-то недоразумение. Посадить двух малых детей в авто и дать им управлять – это дно. За такое надо забирать права", – написал другой человек.

В полиции отметили, что "ответственное родительство - это не только забота, но и пример".

Напомним, что в 2024 году был похожий инцидент: отец посадил за руль свою 9-летнюю дочь во Львове и также снял поездку на видео. Девочка ехала по улицам города.