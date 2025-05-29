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24 Канал Новости Украины В Одессе ребенок попал под троллейбус: в каком он состоянии
29 мая, 20:55
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В Одессе ребенок попал под троллейбус: в каком он состоянии

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • В Одессе парень выбежал на дорогу и попал под колеса троллейбуса на улице Черняховского.
  • Пострадавшего госпитализировали, на месте происшествия работают правоохранители.

Парень играл с друзьями на улице в Одессе и выбежал на дорогу. В результате этого он попал под колеса троллейбуса.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

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Что известно о ДТП в Одессе

Происшествие произошло на улице Черняховского. По словам очевидцев, парень играл с друзьями и выбежал на дорогу.

Корреспонденты Суспильного сообщили, что пострадавшего уже госпитализировали. На месте работают правоохранители.

 

 