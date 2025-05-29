В Одессе ребенок попал под троллейбус: в каком он состоянии

Парень играл с друзьями на улице в Одессе и выбежал на дорогу. В результате этого он попал под колеса троллейбуса.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Смотрите также В Киеве произошло жуткое ДТП, погибли люди Что известно о ДТП в Одессе Происшествие произошло на улице Черняховского. По словам очевидцев, парень играл с друзьями и выбежал на дорогу. Корреспонденты Суспильного сообщили, что пострадавшего уже госпитализировали. На месте работают правоохранители.