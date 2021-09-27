Ребенок в реанимации: на Житомирщине грузовик сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Житомирской области водитель грузовика DAF сбил на пешеходном переходе 9-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок попал в больницу с телесными повреждениями.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 сентября около 16:35 на автодороге Киев – Чоп возле села Дидовичи.

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Грузовик сбил девочку

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы предварительно выяснили, что водитель, 21-летний житель Краматорска, управляя автомобилем DAF, совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу,

– отметили правоохранители.

Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение Новоград-Волынского горрайонного ТМО.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения. Сейчас продолжается установка всех обстоятельств.



В Житомирской области грузовик сбил девочку на пешеходном переходе / Фото Нацполиции