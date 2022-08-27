Под Одессой мужчина выстрелил в голову 10-летнему мальчику: ребенок – в больнице

В Одесской области мужчина выстрелил в 10-летнего мальчика. Ребенок попал в больницу с проникающим ранением черепа.

Медикам удалось спасти мальчика. Ему уже сделали операцию.

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Мужчина выстрелил в ребенка

Правоохранители установили, что 46-летний житель Одесского района в результате неосторожного обращения с самодельным устройством для отстрела пуль ранил 10-летнего мальчика.

Мужчина объяснил, что нашел устройство в виде ручки, а когда стал рассматривать его, оно неожиданно выстрелило в его руках. Выпущенная пуля попала в голову соседскому ребенку.



Мужчина выстрелил в ребенка случайно / Фото полиции Одесской области

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Правоохранители проводят расследование

Пострадавшего сразу госпитализировали в детскую клиническую больницу. Медики диагностировали у него открытое проникающее осколочное ранение черепа.

В тот же день мальчика прооперировали. Сейчас его состояние стабильное. В то же время правоохранители изъяли у мужчины устройство и открыли уголовное производство.

Событие предварительно квалифицировали по статье Уголовного кодекса о неосторожном тяжелом или средней тяжести телесном повреждении. Такое нарушение карается ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет.

В рамках досудебного расследования был назначен ряд экспертиз. Сейчас правоохранители проводят расследование, по результатам которого предоставят окончательную правовую квалификацию инцидента.



Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Одесской области

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