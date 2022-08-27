Под Одессой мужчина выстрелил в голову 10-летнему мальчику: ребенок – в больнице
Источник:полиция Одесщины
В Одесской области мужчина выстрелил в 10-летнего мальчика. Ребенок попал в больницу с проникающим ранением черепа.
Медикам удалось спасти мальчика. Ему уже сделали операцию.
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Мужчина выстрелил в ребенка
Правоохранители установили, что 46-летний житель Одесского района в результате неосторожного обращения с самодельным устройством для отстрела пуль ранил 10-летнего мальчика.
Мужчина объяснил, что нашел устройство в виде ручки, а когда стал рассматривать его, оно неожиданно выстрелило в его руках. Выпущенная пуля попала в голову соседскому ребенку.
Мужчина выстрелил в ребенка случайно / Фото полиции Одесской области
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Правоохранители проводят расследование
Пострадавшего сразу госпитализировали в детскую клиническую больницу. Медики диагностировали у него открытое проникающее осколочное ранение черепа.
В тот же день мальчика прооперировали. Сейчас его состояние стабильное. В то же время правоохранители изъяли у мужчины устройство и открыли уголовное производство.
Событие предварительно квалифицировали по статье Уголовного кодекса о неосторожном тяжелом или средней тяжести телесном повреждении. Такое нарушение карается ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет.
В рамках досудебного расследования был назначен ряд экспертиз. Сейчас правоохранители проводят расследование, по результатам которого предоставят окончательную правовую квалификацию инцидента.
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Одесской области
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