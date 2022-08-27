Під Одесою чоловік вистрілив у голову 10-річному хлопчику: дитина – в лікарні

Медикам вдалося врятувати хлопчика. Йому вже зробили операцію.

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Чоловік вистрілив у дитину

Правоохоронці встановили, що 46-річний житель Одеського району внаслідок необережного поводження з саморобним пристроєм для відстрілу куль поранив 10-річного хлопчика.

Чоловік пояснив, що знайшов пристрій у вигляді ручки, а коли став його роздивлятись, той несподівано вистрілив у нього в руках. Випущена куля потрапила в голову сусідській дитині.



Чоловік вистрілив у дитину випадково / Фото поліції Одещини

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Правоохоронці проводять розслідування

Постраждалого одразу ж госпіталізували до дитячої клінічної лікарні. Медики діагностували у нього відкрите проникне осколкове поранення черепа.

Того ж дня хлопчика прооперували. Наразі його стан стабільний. Водночас правоохоронці вилучили в чоловіка пристрій та відкрили кримінальне провадження.

Подію попередньо кваліфікували за статтею Кримінального кодексу про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Таке порушення карається обмеженням або позбавленням волі терміном до 2 років.

В межах досудового розслідування призначили низку експертиз. Наразі правоохоронці проводять розслідування, за результатом якого нададуть остаточну правову кваліфікацію інциденту.



Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Одещини

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