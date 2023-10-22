Лучшая речь Байдена: почему выступление президента США было таким сильным
В преддверии старта предвыборной кампании Америку разрывали противоречия. Однако своей речью Джозеф Байден сделал все возможное, чтобы примирить враждующие стороны и найти со своими оппонентами понимание на основе американских ценностей.
Об этом 24 Каналу рассказал Юрий Рашкин – политический и общественный деятель из США. По его словам, американский президент сумел убедить своих сограждан в том, что они могут гордиться своей страной.
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Вошедшая в историю речь
Даже критики Джозефа Байдена признают, что речь в ночь на 20 октября была лучшей в карьере действующего президента Соединенных Штатов. И очень важно, что эта речь была произнесена в переломный момент.
Многие люди в США считали, что Байден не контролирует ситуацию, ведь является старым человеком, а за него в Вашингтоне якобы руководят его лево-либеральные советники.
"Эта речь четко показывает Байдена живым человеком, имеющим свои приоритеты и ценности. Важным в ней было сравнение Россия и ХАМАС как двух угроз для демократий, а также призыв ко всем американским политикам объединить усилия в защите американских интересов", – отметил Рашкин.
Почему речь Байдена знаковая
В Вашингтоне продолжается переполох с избранием нового спикера в Палату представителей. Из-за того, что уже более двух недель конгрессмены не могут избрать своего главу, США не могут согласовывать новые расходы на помощь дружественным странам, в частности Израилю и Украине.
Своей речью Байден будто помогает Республиканской партии собраться, ведь она исторически имеет особый пиетет к Израилю. Прагматическим лозунгам республиканцев Байден противопоставляет идеалистическое видение Соединенных Штатов как государства, являющегося лидером мировой демократии.
Юрий Рашкин о значении речи Байдена: смотрите видео
В сегодняшних реалиях американцам следует напоминать о выдающейся роли их страны в мировой истории. Именно это и сделал Байден, апеллируя к патриотизму своих сограждан. Он убеждает избирателей, исполненных недоверия к политикам, что внешняя политика Вашингтона верна, и ею может гордиться каждый американец.
Что происходит в Соединенных Штатах
- На голосовании за нового спикера Палаты представителей Украине удалось избежать худшего сценария, ведь ведущий кандидат республиканцев на этот пост Джим Джордан был принципиальным противником предоставления Украине помощи. Теперь главным кандидатом на этот пост является нынешний спикер Патрик Макгенри, которого также поддерживают демократы.
- Сложным вызовом для Соединенных Штатов стало также и война между ХАМАС и Израилем. После того как боевики напали на ключевого для Вашингтона союзника на Ближнем Востоке, длительная эскалация оказала негативное влияние на отношения Запада и арабских стран.
- Все это происходит при консолидации антизападных сил, когда связи между Россией, Ираном и Китаем постепенно углубляются. Теперь Соединенные Штаты должны увеличивать свои расходы на помощь разным странам, а это не популярно среди американских обывателей, у которых есть свои заботы и социальные проблемы.