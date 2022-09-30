Фейгин объяснил, что самое главное сказал Путин во время своего обращения

Владимир Путин обратился с безумными заявлениями о "независимости" 4 областей Украины. Самое главное – Путин выбрал стратегию защиты, ведь мы все правильно анализировать раньше и после успешной Харьковской офензивы – он хочет заморозить войну.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он также отметил, что он хочет переговоров, на которых сможет оккупированные украинские территории оставить за Москвой.

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По словам Фейгина, это и есть условие для договоренностей, по состоянию на данный момент – это все, что ему нужно.

Ведь он понимает, что наступление ВСУ продолжается и перспектива потерять захваченное – вполне реальна, фактически призывает прекратить боевые действия,

– говорит правозащитник.

"Я думаю, что в этой плоскости будет развиваться и публичная стратегия России, они будут призывать Запад повлиять на Украину, чтобы мы пошли на перемирие", – отмечает Фейгин.

Анализ речи Путина от правозащитника Марка Фейгина: смотрите видео

Понятно, что все это обман. "А вся остальная часть речи Путина – классическая имперская, где он оправдывает себя и говорит всяческую чушь, которая совершенно неуместна", – резюмирует Марк Фейгин.

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