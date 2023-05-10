Об этом в эфире 24 Канала отметил бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он предположил вероятную тактику врага по поводу последующих ракетных обстрелов.

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"В последний раз, я для себя зафиксировал, когда Путин вспоминал о ядерном оружии, это был май 2022 года. После говорил подковерный клоун Медведев и пропагандисты. Официальные чиновники России – ни полслова. Я думаю, это позиция Китая, который понимает: если Россия использует небольшое ядерное оружие, для него все разрушится. Все, что Китай выстраивал. Поэтому сказали решать традиционными средствами", – сказал экс-сотрудник СБУ.

Иван Ступак о вероятной тактике обстрелов от врага: смотреть видео

Ракетная тактика

Традиционные средства – ракетные обстрелы Украины. Так, недавно стало известно о сбитии украинской ПВО гиперзвуковой ракеты "Кинжал". По мнению Ивана Ступака, враг еще попытается применить этот комплекс.

Сейчас россияне разыграют: один раз – случайность, ракета сломалась, медленно летела и предпримут еще до 10 попыток. Если все эти 10 попыток будут сбиты, они переключатся на более дешевые средства поражения,

– предположил он.

Эксперт подчеркнул, вероятно, оккупанты продолжат вычислять склады с боеприпасами, техникой, топливом. Даже будут "стрелять пальцем в небо" и биться в конвульсиях поиска.

"Дальше будут бить по транспортной инфраструктуре – для них интересны подстанции железнодорожников, чтобы уничтожить эту инфраструктуру. И будут тщательно готовиться к зиме, чтобы бить опять же по критической инфраструктуре, дабы зиму 2023 года Украина не прошла", – предположил Ступак.

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