Про це в ефірі 24 Каналу відзначив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він припустив ймовірну тактику ворога щодо наступних ракетних обстрілів.

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"Останній раз, я для себе зафіксував, коли Путін згадував про ядерну зброю, це був травень 2022 року. Після говорив підкилимний клоун Медведєв і пропагандисти. Офіційні посадовці Росії – ні пів слова. Я думаю, це позиція Китаю, який розуміє: якщо Росія використає невеличку ядерну зброю, то для нього все зруйнується. Все, що Китай вибудовував. Тому сказали вирішувати традиційними засобами", – сказав ексспівробітник СБУ.

Іван Ступак про ймовірну тактику обстрілів від ворога: дивитись відео

Ракетна тактика

Традиційні засоби – ракетні обстріли України. Так, нещодавно стало відомо про збиття українською ППО гіперзвукової ракети "Кинджал". На думку Івана Ступака, ворог ще спробує застосувати цей комплекс.

Зараз росіяни розіграють: один раз – випадковість, ракета зламалась, повільно летіла і зроблять ще до 10 спроб. Якщо всі ці 10 спроб будуть збиті, вони переключаться на більш дешеві засоби ураження,

– припустив він.

Експерт наголосив, ймовірно окупанти продовжать вираховувати склади з боєприпасами, технікою, паливом. Навіть "стрілятимуть пальцем в небо", б'ючись в конвульсіях пошуку.

"Далі будуть гатити по транспортній інфраструктурі – для них цікаві підстанції залізничників, щоб знищити цю інфраструктуру. І будуть ретельно готуватися до зими, щоб бити знову ж таки по критичній інфраструктурі, аби зиму 2023 Україна не пройшла", – припустив Ступак.

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