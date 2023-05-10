Про це в ефірі 24 Каналу відзначив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він припустив ймовірну тактику ворога щодо наступних ракетних обстрілів.
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"Останній раз, я для себе зафіксував, коли Путін згадував про ядерну зброю, це був травень 2022 року. Після говорив підкилимний клоун Медведєв і пропагандисти. Офіційні посадовці Росії – ні пів слова. Я думаю, це позиція Китаю, який розуміє: якщо Росія використає невеличку ядерну зброю, то для нього все зруйнується. Все, що Китай вибудовував. Тому сказали вирішувати традиційними засобами", – сказав ексспівробітник СБУ.
Іван Ступак про ймовірну тактику обстрілів від ворога: дивитись відео
Ракетна тактика
Традиційні засоби – ракетні обстріли України. Так, нещодавно стало відомо про збиття українською ППО гіперзвукової ракети "Кинджал". На думку Івана Ступака, ворог ще спробує застосувати цей комплекс.
Зараз росіяни розіграють: один раз – випадковість, ракета зламалась, повільно летіла і зроблять ще до 10 спроб. Якщо всі ці 10 спроб будуть збиті, вони переключаться на більш дешеві засоби ураження,
– припустив він.
Експерт наголосив, ймовірно окупанти продовжать вираховувати склади з боєприпасами, технікою, паливом. Навіть "стрілятимуть пальцем в небо", б'ючись в конвульсіях пошуку.
"Далі будуть гатити по транспортній інфраструктурі – для них цікаві підстанції залізничників, щоб знищити цю інфраструктуру. І будуть ретельно готуватися до зими, щоб бити знову ж таки по критичній інфраструктурі, аби зиму 2023 Україна не пройшла", – припустив Ступак.
Ракетні атаки росіян по території України: останнє
- В ніч на 9 травня росіяни вчергове завдали масованого ракетного удару по Україні. Загалом було випущено 25 ракет, 23 з яких збито українськими силами ППО.
- Найбільше дісталося Київщині та Черкащині. Зокрема в столиці уламки ракети впали в Голосіївському та Шевченківському районах.
- 6 травня українські військові підтвердили перший факт збиття російської гіперзвукової ракети "Кинджал". Це сталося 4 травня за допомогою ЗРК Patriot.