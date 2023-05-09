Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. За його словами, у штабах Росії та й сам Владімір Путін істерять через невдалі ракетні обстріли по Україні.

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Дефіцит новітніх ракет в Росії

На 9 травня Росія хотіла здобути собі так звану перемогу у вигляді масованої ракетної атаки по Україні. Втім українська система протиповітряної оборони блискуче відпрацювала та збила 23 із 25 крилатих ракет, зіпсувавши всі очікування росіян. А днями ППО вперше збила так звану гордість російського оборонпрому гіперзвукову ракету "Кинджал".

Логічно припустили, що після того, як українське ППО збиває 100% Шахедів і є дуже великий відсоток збиття ракет, перед російськими силами стоїть завдання щодо проникнення і проходження українського ППО. Фактично виходить, що ракетні удари залишаються без результату. Думаю, що Путін влаштовує істерики в Кремлі для Шойгу, Герасимова та Суровікіна,

– зазначив Михайло Самусь.

Добра новина у тому, що за осінь – зиму 2022 року росіяни використали значну частину свого ракетного потенціалу. Це робилось для знищення української енергетичної інфраструктури та створення геноцидних умов в Україні. Тому зараз у Росії є дефіцит ракетної зброї, особливо новітньої.

"Те, що вони зараз запускають все-таки не 80-100%, а менше, означає, що справді у них є проблеми. І те, що українська ППО покращує свою якісь, а російські ракети погіршуються, це не може тішити Путіна. Тенденція однозначна", – наголосив Самусь.

Крім того, 9 травня США оголосили про нових пакет військової допомоги Україні, у якому першим пунктом ідуть поставки Україні нових систем ППО та ракет до них. Знову ж, українські можливості посилюватимуться, а російські – послаблятися.

Михайло Самусь про невдалі ракетні атаки росіян: дивитись відео

Українська ППО збиває більшість ракет та дронів