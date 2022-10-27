Новая идеология России
В частности, речь идет и о новой российской идеологии, которую обсуждали 26 октября на конференции под названием "ДНК России". Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко.
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Он объяснил, что это было эдакое заседание обществоведения, главной темой которого и была эта идеология и то, что с ней собираются делать. Так, по планам россиян, ее должны сделать государственной и обязательной для изучения, учить по ней студентов и проводить аттестацию преподавателей, а тех, которые этих "экзаменов" не сдадут, отчислять.
То есть инакомыслие будет вычищаться. Называлось все это мероприятие "ДНК России". Возможно, речь идет о какой-то лишней хромосоме или еще что-то,
– заметил Яковенко.
Выступление Путина на "Валдае"
Сегодня же, 27 октября, ритуальные танцы продолжились – Путин выступил на Валдайском форуме. Как отметил Яковенко, там президент-террорист пытался изобразить из себя великого ученого – много цитировал Зиновьева, Данилевского, Солженицына.
Кроме того, Путин пытался поднять флаг этой новой идеологии, ведь преподавать ее должен именно вождь. Понятно, что обсуждение на "ДНК России" отразилось и в его выступлении. Впрочем, ничего нового, в нем, конечно же, нет.
"Это старые перепевы давно умерших идей – православие, самодержавие, народность, только в каком-то новом смысле", – подчеркнул Яковенко.
Однако главное, что было в этой "валдайской" речи диктатора – это его абсурдные отговорки и нелепые попытки показать уверенность. Ведь в феврале 2022 года Путин был уверен, что возьмет Киев за 2 – 3 дня и очень легко победит, а проиграл все.
В это же время, когда ведущий спрашивает его: "А вам не кажется, что вы, Владимир Владимирович, недооценили противника?”, Путин отвечает, что нет, не кажется. Такие же ответы он дает и на другие вопросы – о том, были ли совершены какие-то ошибки, есть ли у него претензии к каким-то людям, все ли нравится ему в современной России.
По его словам, выходит, что в России снова "все идет по плану". И то, что весь мир оказался против этой страны, и катастрофические потери в экономике, и резкое ухудшение уровня жизни людей, и то, что несколько миллионов граждан просто уехали из России, и продолжают целыми делегациями бежать даже в Киргизию, к которой всегда относились свысока.
"То есть это что? Он начал эту "спецоперацию" ограниченными силами и собирался ее вести несколько лет? Он положил, насколько я понимаю, сейчас уже около 60 тысяч российских солдат и офицеров, в том числе значительное количество генералов – значит, это было запланировано?", – риторически спросил Яковенко.
Это позор. Я думаю что Путин в очередной раз надел себе на голову шутовской колпак, и это выглядело ужасно. Это человек, который не в состоянии выдержать ни одного диалога,
– подытожил оппозиционер.
Игорь Яковенко прокомментировал последнее выступление Путина: смотрите видео
Что еще наговорил Путин на "Валдае"
- Значительную часть своей речи Путин посвятил "коллективному Западу", а именно обвинениям цивилизованного мира почти во всех бедах, в том числе и в обострении войны в Украине. Кроме того, по словам диктатора, Запад виноват и в разжигании конфликтов на Тайване, и в мировом продовольственном кризисе, и даже в разрушении "Северного потока".
- Также Путин упомянул о ликвидации иранского генерала Сулеймани почти двухлетней давности, возмутившись "миром, в котором мы живем". Мол, США "совсем охамели" – убили и еще признали это. Вероятно, президент-террорист волнуется, что такая судьба может ждать и его.
- Едва ли не самой интересной частью речи Путина стала та, в которой он попытался объяснить, почему же он начал циничную войну против Украины. Это, по его безумному убеждению, было "вызвано логикой событий", а "Москва ни в чем не виновата".
- Апогеем абсурда стало заявление о том, что Украина – это "искусственное государство", а "единственным настоящим гарантом суверенитета Украины может быть только создавшая ее Россия".