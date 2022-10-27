Нова ідеологія Росії

Зокрема мова йде і про нову російську ідеологію, яку обговорювали 26 жовтня на конференції під назвою "ДНК Росії". Про це 24 каналу розказав російський опозиційний журналіст і політик Ігор Яковенко.

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Він пояснив, що це було таке собі засідання суспільствознавства, головною темою якого і була ця ідеологія та те, що з нею збираються робити. Так, за планами росіян, її мають зробити державною та обов'язковою для вивчення, навчати їй студентів та проводити атестацію викладачів, а тих, які цих "іспитів" не складуть, відраховувати.

Тобто інакодумство вичищатиметься. Називався весь цей захід "ДНК Росії". Можливо, мова йде про якусь зайву хромосому чи ще щось,

– зауважив Яковенко.

Виступ Путіна на "Валдаї"

Сьогодні ж, 27 жовтня, ритуальні танці продовжилися – Путін виступив на Валдайському форумі. Як зазначив Яковенко, там президент-терорист намагався зобразити з себе великого вченого – рясно цитував Зінов'єва, Данилевського, Солженіцина.

Крім того, Путін намагався підняти прапор цієї нової ідеології, адже викладати її має саме вождь. Тож зрозуміло, що обговорення на "ДНК Росії" відбилося у його виступі. Утім, нічого насправді нового, у ній, звісно ж, немає.

"Це старі переспіви давно померлих ідей – православ'я, самодержавство, народність, лише в якомусь новому сенсі", – наголосив Яковенко.

Однак головне, що було у цій "валдайській" промові диктатора – це його абсурдні відмовки та безглузді спроби показати впевненість. Адже у лютому 2022 року Путін був впевнений, що візьме Київ за 2 – 3 дні та дуже легко переможе, а натомість програв усе.

У цей самий час, коли ведучий запитує його: "А вам не здається, що ви, Владімір Владіміровіч, недооцінили супротивника?”, Путін відповідає, що ні, не здається. Такі ж відповіді він дає і на інші питання – про те, чи були скоєні якісь помилки, чи є у нього претензії до якихось людей, чи не подобається йому щось у сучасній Росії.

З його слів, виходить, що у Росії знову "все йде за планом". І те, що увесь світ виявився проти цієї країни, і катастрофічні втрати в економіці, і різке погіршення рівня життя людей, і те, що кілька мільйонів громадян просто виїхали з Росії, і продовжують цілими делегаціями тікати навіть до Киргизії, до якої завжди ставилися звисока.

"Тобто це що? Він почав цю "спецоперацію" обмеженими силами і збирався її вести кілька років? Він поклав, наскільки я розумію, зараз уже близько 60 тисяч російських солдатів і офіцерів, зокрема значну кількість генералів – виходить, це було заплановано?", – риторично запитав Яковенко.

Зауважимо! Станом на ранок 27 жовтня лише за офіційними даними з початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже близько 69 200 російських окупантів.

Це ганьба. Я думаю що Путін вкотре вдягнув собі на голову блазнівський ковпак, і виглядало це жахливо. Це людина, яка не в змозі витримати жодного діалогу,

– підсумував опозиціонер.

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