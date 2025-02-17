Украина – не страна сырья, – Зеленский объяснил, почему Киев не подписал соглашение с США

Украина заинтересована в соглашении с США по использованию ее природных ископаемых. Однако подписание возможно только после доработки документа с учетом ключевых интересов Украины.

Об этом Владимир Зеленский 17 февраля рассказал во время онлайн пресс-конференции в Абу-Даби, передает 24 Канал. Украина хочет подписания соглашения.

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Чего пока не содержит соглашение

По словам Зеленского, это соглашение не является чем-то принципиально новым – подобные договоренности уже заключались в разное время. Однако главный вопрос не в том, что Украина может предоставить, а в том, что она получит взамен.

Мы действительно заинтересованы в подписании соглашения с США. Я также говорил об этом президенту Трампу: Украина хочет подписать соглашение,

– говорит украинский лидер.

Сейчас договор не содержит гарантий безопасности, а это "принципиально важный аспект", который должен быть хотя бы очерчен в меморандуме. Отдельные детали могут меняться, но фундаментальные вопросы должны быть четко определены.

В частности, гарантии безопасности следует рассматривать в контексте НАТО или альтернативных механизмов. Они будут включать не только военную помощь, но и экономические и политические обязательства.

Украина приветствует инвестиции США

По словам главы государства, Украина должна строить собственную систему безопасности по образцу Альянса, поскольку сейчас не является его членом. И это должна быть не просто концепция, а конкретные действия, требующие финансирования, оружия и инвестиций.

Зеленский также подчеркнул, что Украина приветствует инвестиции США, но главное – это не только получение ресурсов, а создание новых возможностей для инвестирования.

Украина – не просто страна сырья, и это должно быть четко зафиксировано в документе,

– заявил он.

К слову, ранее СМИ сообщали, что на Мюнхенской конференции на прошлой неделе делегация американского Конгресса могла предложить Зеленскому подписать документ, по которому США получили бы половину будущих запасов минералов в Украине. Однако украинский президент "вежливо отказался".