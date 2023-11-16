Такими заявлениями Эрдоган переходит все границы, о чем 24 Каналу отметил главный редактор портала "Детали", Израиль Эмиль Шлеймович. По всей вероятности, он преследует несколько целей.

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Заявления Эрдогана

Реджеп Эрдоган делает подобные заявления в сторону Израиля последние несколько недель. Вероятно, он ожидает визита президента Ирана Ибрагима Райси, предполагает Шлеймович.

"Эрдоган переходит все, что можно перейти. Почему он это делает? Вероятно, понимает, что Запад не принимает его как участника, он может решил присоединиться к союзу Ирана и России. Возможно, он рассчитывает на какие-то подачки от иранского президента, который приедет", – добавил он.

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Но вместе с этим подобными заявлениями Эрдоган может вредить экономике своей страны. Там нарастает кризис, под вопросом остаются потенциальные договоренности по газопроводу с Израилем.

"Вся риторика о массовых убийствах и терроре ухудшает положение Турции. Израиль ее слышит, слушает. Если Эрдогану нравится быть человеком, на которого не обращают внимания, то пусть выступает с такими заявлениями и дальше. Он лишь подчеркивает свое собственное бессилие", - отметил Шлеймович.

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