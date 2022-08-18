Мы не хотим новый Чернобыль, – Эрдоган призвал урегулировать ситуацию на ЗАЭС

После разговора с Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Эрдоган отреагировал на ситуацию, сложившуюся на ЗАЭС.

Эрдоган заявил, что не хочет повторения Чернобыля. Об этом он сказал на брифинге после трехсторонних переговоров с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

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Эрдоган поддерживает Украину

Реджеп Эрдоган отметил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и ее суверенитет. При этом он обеспокоен "стычками" вокруг Запорожской АЭС.

Мы не хотим нового Чернобыля,

– сказал Эрдоган.

Турция хочет остановить войну дипломатическим путем

По словам Эрдогана, турецкая сторона стремится остановить войну россии против Украины дипломатическим путем.

Как вы знаете, всего месяц назад мы в составе ООН, Украины, россии и Турции показали пример исторической совместной работы. Не только Украина, но и весь мир начал ощущать положительные последствия Стамбульского соглашения, которое позволило безопасный экспорт украинского зерна на мировые рынки через Черное море,

– сказал Эрдоган.

Он сказал, что с 1 августа, когда соглашение вступило в силу, 25 судов уже экспортируют на мировые рынки около 625 тысяч тонн украинского зерна. Часть товара уже доставлена.

Кстати, сейчас во Львове подписали меморандум о том, что Турция поможет Украине восстановить инфраструктуру после войны.

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