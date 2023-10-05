Е-реестр "Оберег" уже работает: в Раде проголосовали за изменения и рассказали об особенностях

Единый электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже наполнен на 90%. Более того, по словам главы Минцифры, он уже функционирует.

Секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассказал в эфире телемарафона, что Верховная Рада 5 октября 2023 года уже проголосовала за проект закона №10062. Он добавляет дополнительные возможности реестру, пишет 24 Канал.

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Что известно об электронном реестре "Оберег"

Теперь все реестры, которые есть, МВД, ГПСУ, будут объединены для того, чтобы все это стекалось в одну базу и была возможность более комплексно ее использовать,

– заверил Костенко.

По его словам, проект закона добавляет изменения в реестр в плане того, чтобы что те реестры, которые есть в правоохранительных и других органах, могут быть связаны между собой. Все для того, чтобы туда могли добавлять определенную информацию или брать данные из других реестров, чтобы не нужно было, например, бежать в военкомат при рождении третьего ребенка.

"Это все будет отражаться в единой базе, в едином реестре", – пояснил народный депутат Украины.

По его словам, за этот реестр Рада проголосовала еще несколько лет назад, однако сейчас все работают над его созданием.

Электронный реестр будет содержать такие данные о военнообязанном:

где родился, сколько лет;

какое гражданское образование, какая военно-учетная специальность;

где конкретно стоит на учете, в каком военкомате;

и другую информацию из всех реестров, подключенных к "Оберегу".

В частности, там будут данные о семейном положении, отсрочках, месте обучения, лечении.

Эти все вопросы, если он (реестр – 24 Канал) будет доведен до конца, должны быть в электронном реестре,

– заявил Роман Костенко.

Что касается защиты реестра, то нардеп заверил, с посыланием на руководителя Минцифры, что создан контур, который даже не имеет намека на то, что он будет сломан.

"Да, мы живем в цифровом мире и у меня тоже есть такой вопрос. Здесь мы можем доверять непосредственно вице-премьеру, который об этом говорит", – заверил нардеп.

Он добавил, что не время отказываться от основных дублирующих параллельных реестров, чтобы в случае взлома этого реестра мы не остались бы без базы военнообязанных.

Роман Костенко добавил, что к реестру будет иметь доступ каждый на своем уровне. Например, районный ТЦК и СП – будут иметь на своем уровне, если это главный военком – имеет доступ ко всем областным мобилизационным ресурсам, и так вплоть до Главного управления.

Кроме того, по мнению нардепа, реестр должен оставлять след каждого входящего туда человека.

Электронный реестр "Оберег" уже работает: что известно