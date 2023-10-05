Е-реестр "Оберег" уже работает: в Раде проголосовали за изменения и рассказали об особенностях
Единый электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже наполнен на 90%. Более того, по словам главы Минцифры, он уже функционирует.
Секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассказал в эфире телемарафона, что Верховная Рада 5 октября 2023 года уже проголосовала за проект закона №10062. Он добавляет дополнительные возможности реестру, пишет 24 Канал.
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Что известно об электронном реестре "Оберег"
Теперь все реестры, которые есть, МВД, ГПСУ, будут объединены для того, чтобы все это стекалось в одну базу и была возможность более комплексно ее использовать,
– заверил Костенко.
По его словам, проект закона добавляет изменения в реестр в плане того, чтобы что те реестры, которые есть в правоохранительных и других органах, могут быть связаны между собой. Все для того, чтобы туда могли добавлять определенную информацию или брать данные из других реестров, чтобы не нужно было, например, бежать в военкомат при рождении третьего ребенка.
"Это все будет отражаться в единой базе, в едином реестре", – пояснил народный депутат Украины.
По его словам, за этот реестр Рада проголосовала еще несколько лет назад, однако сейчас все работают над его созданием.
Электронный реестр будет содержать такие данные о военнообязанном:
- где родился, сколько лет;
- какое гражданское образование, какая военно-учетная специальность;
- где конкретно стоит на учете, в каком военкомате;
- и другую информацию из всех реестров, подключенных к "Оберегу".
В частности, там будут данные о семейном положении, отсрочках, месте обучения, лечении.
Эти все вопросы, если он (реестр – 24 Канал) будет доведен до конца, должны быть в электронном реестре,
– заявил Роман Костенко.
Что касается защиты реестра, то нардеп заверил, с посыланием на руководителя Минцифры, что создан контур, который даже не имеет намека на то, что он будет сломан.
"Да, мы живем в цифровом мире и у меня тоже есть такой вопрос. Здесь мы можем доверять непосредственно вице-премьеру, который об этом говорит", – заверил нардеп.
Он добавил, что не время отказываться от основных дублирующих параллельных реестров, чтобы в случае взлома этого реестра мы не остались бы без базы военнообязанных.
Роман Костенко добавил, что к реестру будет иметь доступ каждый на своем уровне. Например, районный ТЦК и СП – будут иметь на своем уровне, если это главный военком – имеет доступ ко всем областным мобилизационным ресурсам, и так вплоть до Главного управления.
Кроме того, по мнению нардепа, реестр должен оставлять след каждого входящего туда человека.
Электронный реестр "Оберег" уже работает: что известно
- Запуск реестра военнообязанных анонсировали недавно Владимир Зеленский и новый министр обороны Рустем Умеров. Закон о нем был принят еще в 2017 году, однако формально запущен в марте 2022 года.
- Цель этого реестра – упростить обеспечение воинского учета граждан и мероприятия по мобилизации. Он поможет быстрее выявить украинцев, которые не стоят на воинском учете, ускорить процедуру предоставления статуса участника боевых действий, льгот для родственников погибших и получивших инвалидность на войне.
- В конце сентября 2023 года заместитель главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Марианна Безугла заявила, что электронный реестр военнообязанных и призывников "Оберег" уже готов уже на 90%.
- Министр цифровой трансформации Михаил Федоров 4 октября рассказал в комментарии "Экспрессо", что единственный электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже функционирует и наполняется информацией.
- Он заверил, что это закрытая система, которая имеет свой защищенный контур: "Все требования (защиты – 24 Канал) к ней выдержаны. Это достаточно защищенный продукт, у которого нет и намека на возможность быть уязвимым. И мы видим, что за полтора года полномасштабной войны нет утечки сенситивной информации".