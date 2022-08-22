Создание реестра военнообязанных женщин могут перенести, – эксперт

Реестр женщин-военнообязанных может быть создан позже, чем планировалось. Все потому, что нужно внести правки в закон.

Создание реестра женщин-военнообязанных могут перенести с 1 октября на 1 января. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем ютуб-канале, сообщает 24 канал.

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Требуется время на изменения в законе

Его создание переносят с 1 октября на 1 января в связи с необходимостью поправок в законе. Уменьшено количество военно-учетных специальностей для женщин. Было предложение сделать их на добровольной основе. Женщина может становиться на учет, может не становиться,

– заявил Жданов.

Эксперт добавил, что женщины имеют полное право на добровольной основе подписывать контракт и получать любые военные специальности, которые позволяют осваивать их физические возможности.

Женщины, например, могут быть механиками-водителями. "А вот заряжающим, я, например, сильно сомневаюсь, это тяжелая физическая работа (47 килограммов снаряд)", – рассказал Олег Жданов.

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