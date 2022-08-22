Створення реєстру жінок-військовозобов’язаних можуть перенести з 1 жовтня на 1 січня. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 канал.

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Потрібен час на зміни в законі

Його створення переносять з 1 жовтня на 1 січня у зв'язку з необхідністю поправок у законі. Зменшено кількість військово-облікових спеціальностей для жінок. Була пропозиція зробити їх на добровільній основі. Жінка може ставати на облік, може не ставати,

– заявив Жданов.

Експерт додав, що зараз жінки мають повне право на добровільній основі підписувати контракт і отримувати будь-які військові спеціальності, які дозволяють освоювати їхні фізичні можливості.

Жінки, наприклад, можуть бути механіками-водіями. "А от заряджаючим, я, наприклад, сильно сумніваюся, це важка фізична робота (47 кілограмів снаряд)", – розповів Олег Жданов.

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