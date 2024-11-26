В Украине запускают Единый государственный реестр домашних животных: как он будет работать

Новый реестр поможет контролировать здоровье четвероногих. К тому же это повысит культуру ответственного отношения к четвероногим.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Реестр, создан при поддержке международных доноров, будет способствовать уменьшению рисков распространения инфекционных болезней среди животных.

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Что такое Единый государственный реестр животных

Вместе с Госпродпотребслужбой и Министерством цифровой трансформации запуск Единого государственного реестра домашних животных поможет в гармонизации законодательства с европейскими стандартами и формированию ответственного отношения к любимцам.

Реестр будет работать на платформе Дія.Engine и будет включать данные о котах, собаках и хорьках: их кличку, описание, информацию о вакцинации и контакты владельцев.

Благодаря этой базе государство сможет контролировать вакцинальный статус животных и эффективно реагировать на эпидемиологические вызовы, такие как бешенство.

Это первый в истории Украины инструмент, который позволит получить реальную картину о количестве домашних животных и обеспечит ответственное содержание любимцев,

– отметил заместитель министра агрополитики Денис Башлык.

Проект будет реализовываться в два этапа:

Первый этап – авторизация государственных и частных ветеринарных клиник. Уже запущена система подачи заявок, которая позволяет клиникам стать частью Реестра.

Второй этап – регистрация домашних животных, которая начнется после подготовки ветеринаров к работе с платформой.

Владельцы животных получат доступ к важным преимуществам: возможность быстро восстановить утраченные данные о любимце, ускоренный поиск потерянных животных и упрощение поездок с ними благодаря ветеринарному паспорту в Дії.

Реестр также станет частью адаптации украинского законодательства к европейским стандартам в сфере благополучия животных.

В будущем планируется интеграция с международными базами, что позволит Украине эффективнее планировать профилактические мероприятия и соответствовать европейским требованиям.

