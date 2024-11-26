Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України. Реєстр, створений за підтримки міжнародних донорів, сприятиме зменшенню ризиків поширення інфекційних хвороб серед тварин.

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Що таке Єдиний державний реєстр тварин

Разом з Держпродспоживслужбою та Міністерством цифрової трансформації запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин допоможе в гармонізації законодавства з європейськими стандартами та формуванню відповідального ставлення до улюбленців.

Реєстр працюватиме на платформі Дія.Engine і включатиме дані про котів, собак і тхорів: їхню кличку, опис, інформацію про вакцинацію та контакти власників.

Завдяки цій базі держава зможе контролювати вакцинальний статус тварин і ефективно реагувати на епідеміологічні виклики, такі як сказ.

Це перший в історії України інструмент, який дозволить отримати реальну картину про кількість домашніх тварин і забезпечить відповідальне утримання улюбленців,

– зазначив заступник міністра агрополітики Денис Башлик.

Проєкт реалізовуватиметься у два етапи:

Перший етап – авторизація державних і приватних ветеринарних клінік. Уже запущено систему подачі заявок, яка дозволяє клінікам стати частиною Реєстру.

Другий етап – реєстрація домашніх тварин, яка розпочнеться після підготовки ветеринарів до роботи з платформою.

Власники тварин отримають доступ до важливих переваг: можливість швидко відновити втрачені дані про улюбленця, пришвидшений пошук загублених тварин та спрощення поїздок із ними завдяки ветеринарному паспорту у Дії.

Реєстр також стане частиною адаптації українського законодавства до європейських стандартів у сфері добробуту тварин.

У майбутньому планується інтеграція з міжнародними базами, що дозволить Україні ефективніше планувати профілактичні заходи та відповідати європейським вимогам.

