россия готовит псевдореферендум на Донбассе, но его оттягивают из-за неудач на фронте, – разведка

оккупанты планировали за 3 дня захватить Киев, а по факту вот уже почти полгода не могут выйти на административные границы Донетчины и Луганщины. Так что и псевдореферендум на Донбассе откладывается.

На этом сделали акцент в разведке Великобритании. В ведомстве отметили, что планы врага провалились из-за того, что он продолжает нести потери и неудачи на фронте.

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Псевдореферендумом и не пахнет

В разведке цитируют псевдоглаваря "днр" дениса пушилина. Он 11 августа объявил более скромные планы по возможному "референдуму". Мол, его дату озвучат только тогда, когда удастся "полностью освободить" псевдореспублику. Как видите, настроения оккупантов уже не столь боевые, как были в начале полномасштабного вторжения.

Заметим, что журналисты-расследователи еще в июне объявляли о желании провести псевдореферендум на Донбассе. У них были доказательства, что "ДНР" делает все возможное для того, чтобы результаты этого "волеизъявления" были в пользу присоединения к России. Мол, не менее 70% голосов должно быть именно за это.

Соответствующие данные, говорят в разведке, свидетельствуют о планировании проведения псевдореферендума в Донецкой области. Но неизвестно, состоится ли голосование и когда это вообще будет.

В то же время следует понимать, что воплотить в жизнь планы не удается. Если псевдореферендум будет происходить так, как рассказал пушилин, для этого врагу сначала нужно выйти на административные границы области. А сделать это он просто не может.

В Запорожье уже тоже готовятся к псевдореферендуму

На днях мы рассказывали, что оккупанты готовятся к проведению псевдореферендума на Запорожье. Его хотят провести, чтобы легитимизировать присоединение временно оккупированных территорий к России.

"Распоряжение" о проведении голосования опубликовал псевдопредседатель оккупационной администрации Запорожья евгений балицкий. Он уже поручил работу "избирательной комиссии".

Отметим, что накануне прошел форум "Мы вместе с россией". К нему были привлечены коллаборанты, которые делают все возможное, чтобы присоединить часть Запорожья к стране-агрессору.

Во время этого "шабаша" в зале находились несколько сотен человек. Были среди них и "делегаты", прибывшие из других временно оккупированных Россией территорий Украины. И, конечно, все единогласно поддержали проведение псевдореферендума.

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