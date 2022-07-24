Кроме желания, ничего не осталось, – Хлань о подготовке "референдума" в Херсонской области

Реальной подготовки оккупантов к "референдуму" на Херсонщине нет. У них наблюдается определенная паника.

Кроме желания у россиян ничего не осталось, а этого недостаточно. Об этом 24 каналу сказал военнослужащий ТРО, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

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Как россияне готовились к фейковому референдуму

Оккупанты пытались выстроить коллаборационную вертикаль, а также похитили реестр избирателей 2019 года. Кроме того, они выпускают пропагандистские газеты – "Приднепровская правда" и "Комсомольская правда". Пропаганда в стиле "рассея навсегда" присутствует и на восторженном местном телевидении. "Но им никто не верит", – сказал Хлань.

Любые подготовительные действия, которые могли еще прослеживаться еще две недели назад, сегодня остановлены. Я вижу только панику. Никаких разговоров о "референдуме" в Херсонской области нет,

– убежден он.

Правда, россияне снова пытаются переносить выборы. Вроде бы референдум будет, но позже. "Это значит, что его не будет окончательно", – сказал Хлань.

Он добавил, что ранее планы оккупантов разрушали героические херсонцы, а сейчас это дело доведут до конца украинские защитники. "Вооруженные Силы уже начинают освобождать нашу родную землю, нашу Херсонщину", – подытожил советник главы Херсонской ОВА.

Контрнаступление ВСУ: что известно

В Херсонской области официальные представители местных властей попросили украинцев искать укрытие, запасаться едой и водой. Дело в том, что украинские защитники готовятся к контрнаступлению.

Сейчас есть оптимистичные предпосылки для освобождения территорий на правом берегу Днепра Херсонской области. Однако какие-либо такие операции не стоит освещать.

Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что ВСУ "примеряются" в Херсонской области. Они могут разрушить Антоновский мост.

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