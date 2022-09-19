Россияне используют безработных для формирования "избирательных комиссий" в Херсоне

В Херсонской области понемногу создают "комиссии" для псевдореферендума. Туда причисляют как коллаборантов, так и обычных безработных.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, неизвестно, знают ли эти безработные вообще о своем участии в так называемых "комиссиях". Ранее эти списки обнародовал Центр национального сопротивления.

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В "комиссии" могли привлечь людей, которые нуждались в гуманитарной помощи

Как отметил Молчанов, некоторые коллаборанты просто вписывают туда своих знакомых. К примеру, один фейковый "председатель сельсовета" записал туда безработных односельчан. Людей могли либо заставлять туда присоединиться, либо они вообще не знали, что находятся в этих списках. Хотя, конечно, среди них есть и настоящие коллаборанты.

Их могли добавить из списков нуждающихся, которы необхлдима помощь. Или, возможно, из старых списков из сельсоветов или старостатов. Или списки людей, которые были вынуждены обратиться за гуманитарной помощью от оккупантов. Или пытались урвать какой-то кусок и не подумали, что персональные данные будут использованы против них. Хотя их об этом предупреждали,

– отметил Молчанов.

Активист напомнил, что участие в так называемых комиссиях – это тюремный срок на 12 лет с конфискацией имущества. Не стоит сотрудничать с российскими оккупантами.

Сам Молчанов нашел в этих списках несколько знакомых фамилий. Однако он их пока не называет, ведь не уверен, действительно ли люди присоединились к "комиссиям" добровольно.

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Напомним, в Херсонской области вражеские ДРГ пытались проникнуть в тыл одного из украинских подразделений. К счастью, группу оккупантов из 10 человек удалось оперативно выявить. Завязалось стрелковое сражение – захватчики с потерями отступили.