"Референдум" в Луганской области напоминает соцопрос под дулом автоматов, "голосуют" и мертвые, – ОВА

На временно оккупированных территориях россияне продолжают проводить псевдореферендум. По словам главы Луганской ОВА, он больше напоминает соцопрос, но под дулами автоматов.

Во время эфира Сергей Гайдай поделился подробностями проведения шоу, связанного с "референдумом" в Луганской области. По его словам, на обычное волеизъявление весь этот цирк мало похож.

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Предлагают прикрыться картонкой, вносятся в списки.

Поскольку на избирательных участках явка низкая, что неудивительно, то оккупанты ходят по домам. Не стала исключением Луганская область. Там члены "избирательной комиссии" предлагают соблюдать процедуру тайного голосования. А делать это можно, например, прикрываясь картонкой. Такой сюр, что на голову не налезает.

Понятное дело, что бюллетени проверят. Тех, кто проголосовал против присоединения к россии, записывают в отдельные списки. Интересно, что ни въехать, ни уехать из населенных пунктов во время "референдума" нельзя. Тот случай, когда избежать этого псевдоволеизъявления просто не удастся.

Документы не спрашивают

Также Гайдай рассказал, что для участия в референдуме документов с собой иметь не нужно. Более того, "отдадут" свой голос и те, кого физически нет на месте. К примеру, по словам главы ОВА, такая ситуация наблюдается в Алчевске. В городе враг стольких мужчин мобилизовал, что и работать на Алчевском металлургическом комбинате некому. Но не голосовать...

Правда, есть кому голосовать. На фронте житель Алчевска, или уже в плену, или погиб – каким-то образом проголосует. Возможно, и телепатически – голос учтут,

– подчеркнул он.

Также могут остановить человека посреди улицы. Если он говорит члену "избирательного участка", что нет документов, то его это не очень огорчает. Мол, паспорт не нужен, ведь мы тебя и так знаем.

Не обошлось и без телефонных звонков тем, кто где-то работает. Если они отказываются явиться на "участки", то им угрожают увольнением. Интересно, что достают и тех, кто уехал в россию. Их тоже призывают посетить псевдореферендум.

Кратко о ситуации не только в Луганской области. Как отметил городской голова Мелитополя Иван Федоров, оккупанты уже свезли массовку. "Избирательная комиссия", отметил он, вообще самостоятельно заполняет бюллетени. В то же время люди не открывают двери тем, кто приходит в их дома. Горожане не хотят участвовать в шоу, устроенном врагом.

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