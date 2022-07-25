Об этом 24 каналу рассказал соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский. Он говорит, что для "референдумов", которые планируются на 11 сентября, оккупанты собираются открыть 495 избирательных участков в Луганской области и около 300 в Донецкой области.

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По его словам, на Донбассе сейчас идут дискуссии о том, зачем им воссоединяться с россией. Создается впечатление, что путин сам еще не принял окончательное решение.

Если они и будут аннексировать, то полностью все оккупированные территории, потому что только Донбасс один им аннексировать "не интересно". Об этом свидетельствуют и действия кириенко,

– объяснил Лисянский.

Он отметил, что россияне агитируют не за то, чтобы аннексировать, а потому, что "граждане сами просят". Это потом положат путину на стол и скажут: "Вот, люди просят, мы должны", - добавил правозащитник.

Лисянский также рассказал, что недавно Лавров заявлял, что они будут "помогать Украине".

По его мнению, российские власти хотят политически "расшатать" Украину, сделать такие "вспышки сепаратизма", чтобы у нас осталось как можно меньше территорий.

Планы оккупантов по референдуму

Аналитики Института изучения войны сообщали, что россия планирует аннексировать оккупированную территорию Украины уже осенью этого года. В планы врага входят аннексии всей территории Донецкой и Луганской областей, а также части Херсонщины и Запорожья.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказывал, что в россии трижды пытались сделать "референдум" в Херсонской области. После провала в кремле хотели объявить о "губернии" с оккупированным Крымом.

В то же время, недавно российский гауляйтер Кирилл Стремоусов заявлял, что "референдум" на Херсонщине не будут проводить в 2022 году. Мол, нужно подготовить административную систему и вернуться к этому вопросу через год.

Отметим, что президент Владимир Зеленский предупреждал москву, что Украина выйдет из мирных переговоров, если в Херсонской области состоится так называемый "референдум".

В июне стало известно, что оккупанты украли в Херсоне списки избирателей. Сергей Хлань, советник главы Херсонской ОВА, объяснил, что с помощью этой документации россияне могут сфальсифицировать волеизъявление народа.

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