Про це 24 каналу розповів співзасновник Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський. Він каже, що для "референдумів", які плануються на 11 вересня, окупанти збираються відкрити 495 виборчих дільниць на Луганщині і близько 300 на Донеччині.

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За його словами, на Донбасі зараз йдуть дискусії про те, навіщо їм воз‘єднуватися з росією. Складається враження, що путін сам ще не прийняв остаточне рішення.

Якщо вони і будуть анексовувати, то повністю всі окуповані території, бо лише Донбас один їм анексувати "не цікаво". Про це свідчать і дії кірієнка,

– пояснив Лисянський.

Він зазначив, що росіяни агітують не за те, щоб анексувати, а через те, що “громадяни самі просять”. “Це потім покладуть путіну на стіл і скажуть: "Ось, люди просять, ми повинні", – додав правозахисник.

Лисянський також розповів, що нещодавно Лавров заявляв, що вони будуть "допомагати Україні".

На його думку, російська влада хоче політично "розхитати" Україну, зробити такі “спалахи сепаратизму”, щоб в нас залишилося якомога менше територій.

Плани окупантів щодо референдуму

Аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що росія планує анексувати окуповану територію України вже восени цього року. У плани ворога входять анексія всієї території Донецької та Луганської областей, а також частини Херсонщини та Запоріжжя.

Глава української розвідки Кирило Буданов розповідав, що в росії тричі намагалися зробити "референдум" на Херсонщині. Після провалу у кремлі хотіли оголосити про "губернію" з окупованим Кримом.

Водночас нещодавно російський гауляйтер Кирило Стремоусов заявляв, що "референдум" на Херсонщині не будуть проводити у 2022 році. Мовляв, потрібно підготувати адміністративну систему та повернутися до цього питання через рік.

Зауважимо, що президент Володимир Зеленський попереджав москву, що Україна вийде з мирних переговорів, якщо на Херсонщині відбудеться так званий "референдум".

У червні стало відомо, що окупанти вкрали у Херсоні списки виборців. Сергій Хлань, радник голови Херсонської ОВА, пояснив, що за допомогою цієї документації росіяни можуть сфальсифікувати волевиявлення народу.

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