"Референдум" продолжается, а проблемы с цифрами уже начались: Хлань о ситуации на Херсонщине
В Херсонской области 4 день длится так называемый референдум. Как и в первый день – участки для голосования абсолютно пустые. Так называемые выездные комиссии состоят из 2 коллаборантов, 2 военных и водителя. Они обьезжают микрорайоны города и области и выискивают людей для "волеизъявления".
Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военный ТрО Сергей Хлань. Он также отметил, что на улицах сейчас очень трудно кого-то встретить, только собаки лают.
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Сергей Хлань говорит, что во дворы эти "избирательные группы" заходят редко – как правило, стучат и идут дальше.
Там, где все же выходят люди, они "настойчиво" рекомендуют проголосовать. Оккупанты заявляют, что по состоянию на утро проголосовали 50% херсонцев, но это – очередная ложь,
– добавляет он.
По словам депутата, из какой цифры они вывели эти 50%, гауляйтер сальдо говорит о 2/3 проголосовавших.
"Это просто чушь, ведь по общим спискам в Херсоне до войны был 1 миллион избирателей, а выехало более половины местных", – говорит Хлань.
Он также отметил, что оставшиеся умело прячутся, единичные случаи присутствуют, конечно – но это не массовое голосование.
Эти шоу, которые оккупанты устраивали в первые дни, когда завозили "голосовщиков", они уже закончились – на участках пусто.
Подробнее об общей ситуации в Херсонской области: смотрите видео
Кратко о "референдумах" на оккупированных территориях
- 23 сентября начались так называемые референдумы в Херсонской, Донецкой и других регионах. Демократическими эти "голосования" назвать сложно. В Мариуполе, в частности, людей ловили посреди улицы и заставляли "голосовать".
- Россия продолжает проводить как псевдореферендумы, так и частичную мобилизацию. Оккупанты ходят по квартирам на Донбассе и Запорожье в поисках и "избирателей", и мужчин.
- Четырех человек подозревают в коллаборационной деятельности, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В ближайшее время их объявят в розыск.