У Зеленского отреагировали на слова Сикорского о передаче Крыма под мандат ООН

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил провести "честный референдум" в Крыму. Однако в Офисе Президента с этой идеей не согласились.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он выступил против инициативы Польши.

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Украина не откажется от Крыма

После выступления Радослава Сикорского во время дискуссии на 20-й ежегодной встрече YES в Киеве по решению судьбы полуострова, эту идею прокомментировал Ермак.

Крым – это Украина. Россия нарушила международное право и должна отвечать за это,

– написал он.

В Польше предложили провести референдум под наблюдением ООН

Сикорский считает, что Крым имеет важное символическое значение для российского лидера Владимира Путина, но является стратегически значимой территорией для Украины. Поэтому, по его мнению, заключение мирного соглашения между Украиной и Россией невозможно без демилитаризации полуострова.

Польский министр предложил провести "честный референдум" в Крыму под наблюдением ООН и решить дальнейшую судьбу полуострова.