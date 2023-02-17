Пять регионов России хотят выйти из состава страны: местные жители организовали референдум

В России продолжается Национальный онлайн-референдум о самоопределении 5 республик. Каждая из них хочет отделиться от страны-агрессорки и быть независимой.

Инициативные группы из 5 регионов России приступили к Национальному онлайн-референдуму о самоопределении республик. Отделиться от России хотят: Ингрия, Кенигсберг (Калининград), Кубань, Сибирь, Урал.

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5 регионов России хотят двигаться в ЕС

Инициаторы референдума отметили, что жители регионов имеют право получать выгоды от своего месторасположения, торговать со странами Европейского Союза и укреплять свое благосостояние.

Мы объявляем о начале процесса отделения от Москвы и о первых референдумах свободных людей, населяющих Кенигсберг, Ингрию, Сибирь, Урал и Кубань, о суверенитетах наших государств,

– говорится в сообщении.

Авторы референдума подчеркнули, что не хотят кормить Москву и жить в империи, которая грабит их земли и убивает детей. Они подчеркнули, что республики должны использовать свое право на самоопределение.

Они привели доводы в пользу отделения от России

Кенигсберг (ныне Калининград) должно стать свободным и влиться в содружество европейских государств. Он занимает выгодное географическое положение, имеет выход к морю и курортам. Однако под руководством России уровень жизни и экономики в республике жалкие. Особенно это видно по контрасту с уровнем жизни окружающих стран ЕС. Европейское будущее Кенигсберга можно увидеть уже сейчас, посмотрев на соседний Гданьск.

должно стать свободным и влиться в содружество европейских государств. Он занимает выгодное географическое положение, имеет выход к морю и курортам. Однако под руководством России уровень жизни и экономики в республике жалкие. Особенно это видно по контрасту с уровнем жизни окружающих стран ЕС. Европейское будущее Кенигсберга можно увидеть уже сейчас, посмотрев на соседний Гданьск. Ижория (Ингрия) , которая является воротами в Балтику, имеет ВВП в 3 раза меньше соседней Литвы. При этом регион является донором России, вынужденно отправляя более 80% дохода в Москву. В случае обретения политической и экономической независимости Ижория быстро войдет в экономически развитые страны Европы и будет свободным, независимым государством.

, которая является воротами в Балтику, имеет ВВП в 3 раза меньше соседней Литвы. При этом регион является донором России, вынужденно отправляя более 80% дохода в Москву. В случае обретения политической и экономической независимости Ижория быстро войдет в экономически развитые страны Европы и будет свободным, независимым государством. Урал имеет статус сильного производственного региона, однако более 70% своих доходов отдает Москве, не получая ничего взамен. Еще с XVIII века говорят, что "Урал ходит с сошкой, а Москва сидит с ложкой". Неудивительно, что, по данным соцопроса, проведенного в 2019 году, Екатеринбург оказался на первом месте среди городов, где не любят Москву.

имеет статус сильного производственного региона, однако более 70% своих доходов отдает Москве, не получая ничего взамен. Еще с XVIII века говорят, что "Урал ходит с сошкой, а Москва сидит с ложкой". Неудивительно, что, по данным соцопроса, проведенного в 2019 году, Екатеринбург оказался на первом месте среди городов, где не любят Москву. Сибирь , несмотря на уникальную ресурсную базу и квалифицированные кадры, не получает должного экономического развития. Именно сырьевые богатства должны помочь ускоренному развитию Сибири, если ему будет возвращен центр получения прибыли.

, несмотря на уникальную ресурсную базу и квалифицированные кадры, не получает должного экономического развития. Именно сырьевые богатства должны помочь ускоренному развитию Сибири, если ему будет возвращен центр получения прибыли. Кубань – отдельная болезненная тема. Сейчас Кремль использует потомков казаков как пушечное мясо. Сначала кубанцев отправляли воевать против Грузии в Абхазской войне, против Украины на Донбассе. Официально по количеству погибших в войне против Украины Краснодарский край занимает среди регионов России третье место. Для кремлевских "царьков" кубинцы всегда были людьми третьего сорта, расходным материалом, "кубаноидами". При такой несправедливости, Кубань продолжает кормить Москву, занимая 7% валовой продукции сельского хозяйства России, то есть первое место в стране.

Настало время реальных перемен. Мы обращаемся к землякам с просьбой участвовать в референдумах и сказать свое твердое "да" независимым Кенигсбергу, Ижории, Уралу, Сибири и Кубани! Хватит кормить Москву! Хватит дохнуть за Кремль! Выход только один – голосуй за Независимость своих республик! Выбирай счастливое будущее для себя и своих детей!

– говорится в сообщении.

Проголосовали уже более 300 тысяч человек

По состоянию на 16:00 в этом референдуме приняли участие более 301 тысяч человек, и только 40 тысяч из них сейчас находятся за пределами России.

Добавим, что у России есть закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". В нем говорится, что:

Участие гражданина в выборах и референдуме свободно и добровольно.

Никто не вправе воздействовать на гражданина России с целью принудить его к роли либо неучастию в выборах и референдуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.

Гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, имеет право голосовать на референдуме, участвовать в выдвижении инициативы проведения референдума, а также в других законных действиях по подготовке и проведению референдума в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным конституционным законом.

Напомним, что в октябре 2023 года украинский парламент признал Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Россией территорией и осудил геноцид чеченского народа. Россия поработила чеченский народ с помощью кровопролитных войн и поставила председательствовать в Чечне свою марионетку – Рамзана Кадырова.