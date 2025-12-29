"Россия не хочет": Зеленский сказал, сколько дней режима тишины надо для проведения референдума

Россия относится к референдуму в Украине негативно. Ведь это требует безопасности, а значит, прекращения огня, на которое страна-террористка не соглашается.

Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

Сколько должен длиться режим тишины для проведения референдума?

Зеленский отметил, что россияне не хотят прекращения огня просто на столько дней, сколько нужно для проведения референдума.

Это для нас 60 дней. Мы понимаем, что нужно хотя бы 60 дней,

– сказал президент.

Поэтому это остается очень сложным вопросом. Ведь Россия хочет продолжать давить на Украину войной, ракетами и артиллерией.

В то же время, как отметил Зеленский, Украине безразлично, что говорит Россия о референдуме. Ведь она может говорить одно, а делать другое.

"Все эти сигналы говорят о том, что они не хотят прекращения огня. Пока что. Но США над этим работают. Референдум – это волеизъявление украинского народа", – подчеркнул Зеленский.

