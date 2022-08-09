"Документ" опубликовал в телеграме самопровозглашенный "председатель" оккупационной Запорожской областной военной администрации евгений балицкий, сообщает 24 канал. Гауляйтер рассказал, что начать подготовку было поручено "избирательной комиссии".
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На Запорожье оккупанты уже собрались готовиться к "референдуму"
Коллаборант рассказал, что 8 августа дал "избирательной комиссии" поручение проработать и подать предложения по организации и обеспечению так называемого "референдума" о вхождении Запорожья в состав россии.
Ранее российские пропагандистские СМИ сообщили, что в рамках подготовки псевдовласть также провела форум "Мы вместе с россией". В нем принял участие ряд коллаборантов.
По словам "журналистов", в зале находились несколько сотен человек. Среди них были даже "делегаты" из других оккупированных россией территорий. Абсолютно все собравшиеся проголосовали за проведение "референдума".
Оккупанты готовятся провести "референдум" на Запорожье / Фото опубликовал коллаборант балицкий
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В Мелитополе также готовятся к "референдуму"
Городской голова Мелитополя Иван Федоров тоже недавно рассказал, что оккупанты завезли в город коллаборантов.
Завезли в Мелитополь массовку с других временно оккупированных территорий Запорожской области – 700 человек, ведь даже столько не могут набрать среди местного населения,
– заметил мэр.
По его словам, "форум" гауляйтеров состоялся в городском Дворце культуры. Им руководил балицкий, который прибыл в очередной раз выслужиться перед кремлем.
По словам Федорова, коллаборант сам придумал себе должность и "вершит судьбу" временно оккупированных украинских территорий, подписывая непонятные "приказы" об отчаянном желании присоединиться к россии.
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