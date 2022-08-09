"Документ" опубликовал в телеграме самопровозглашенный "председатель" оккупационной Запорожской областной военной администрации евгений балицкий, сообщает 24 канал. Гауляйтер рассказал, что начать подготовку было поручено "избирательной комиссии".

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На Запорожье оккупанты уже собрались готовиться к "референдуму"

Коллаборант рассказал, что 8 августа дал "избирательной комиссии" поручение проработать и подать предложения по организации и обеспечению так называемого "референдума" о вхождении Запорожья в состав россии.

Ранее российские пропагандистские СМИ сообщили, что в рамках подготовки псевдовласть также провела форум "Мы вместе с россией". В нем принял участие ряд коллаборантов.

По словам "журналистов", в зале находились несколько сотен человек. Среди них были даже "делегаты" из других оккупированных россией территорий. Абсолютно все собравшиеся проголосовали за проведение "референдума".

Обратите внимание! Сейчас оккупанты контролируют не всю Запорожскую область, а лишь примерно 60%. Областной центр находится под контролем ВСУ.



Оккупанты готовятся провести "референдум" на Запорожье / Фото опубликовал коллаборант балицкий

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В Мелитополе также готовятся к "референдуму"

Городской голова Мелитополя Иван Федоров тоже недавно рассказал, что оккупанты завезли в город коллаборантов.

Завезли в Мелитополь массовку с других временно оккупированных территорий Запорожской области – 700 человек, ведь даже столько не могут набрать среди местного населения,

– заметил мэр.

По его словам, "форум" гауляйтеров состоялся в городском Дворце культуры. Им руководил балицкий, который прибыл в очередной раз выслужиться перед кремлем.

По словам Федорова, коллаборант сам придумал себе должность и "вершит судьбу" временно оккупированных украинских территорий, подписывая непонятные "приказы" об отчаянном желании присоединиться к россии.

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