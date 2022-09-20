оккупанты запланировали "референдумы" на захваченных территориях: как реагирует мир
Российские захватчики собираются провести так называемые "референдумы" на оккупированных территориях. Мировое сообщество отмечает, что эти голосования ни в коем случае не будут признаны.
оккупанты даже определили дату – 23 – 27 сентября. Далее 24 канал собрал реакции мировых лидеров.
К теме Псевдореферендумы на оккупированных территориях: реакция Украины и все о преступных намерениях России
Германия
Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что фиктивные "референдумы" не могут быть признаны, пишет Spiegel . Они не соответствуют международному праву и договоренностям, достигнутым международным сообществом.
НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что российские "референдумы" – нелегитимны. Он объяснил, что это означает дальнейшую эскалацию войны.
Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины,
– подчеркнул генсек.
Франция
Париж убежден, что "референдумы" без юридической силы. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собирается переговорить с Путиным в ближайшие дни. Он назвал планы захватчиков, назвал цинизмом и провокацией.
"Если бы идея референдума на Донбассе не была такой трагической, это было бы смешно. "Референдумы" на Донбассе не будут иметь юридических последствий, весь процесс – это пародия", – добавил президент.
Кроме того, политик заверил, что его страна продолжит снабжать оружием Украину.
Белый дом
В Белом доме знали о намерениях государства-агрессорки провести фиктивные "референдумы". Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Штаты предупреждали об этом.
Он добавил, что россия спешит с их проведением из-за успехов ВСУ, а также – из-за вероятной подготовки к мобилизации. Чиновник констатировал – это вопиющее нарушение суверенитета Украины.
Кстати У нас есть данные, что путин, вероятно, готовится объявить мобилизацию, – Белый дом
Польша и страны Балтии
- Глава Польши Анджей Дуда также заявил, что "референдум", организованный россией, ничего не стоит.
- Премьер Эстонии Кая Каллас считает, что такие действия россии только сплотят поддержку Украины. Она, как и другие лидеры, заверила, что никогда не признает эти голосования.
- Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал международное сообщество отреагировать санкциями и передачей оружия.
Украина призывает мир реагировать
Мировое сообщество должно немедленно и жестко отреагировать на попытку аннексии территории Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк обратился с таким призывом к миру. Следует усилить помощь оружием и ввести новые экономические секторальные санкции против России.
Кремль выступает против поставок современных танков и ATACMS для Украины? Пора дать это, – подчеркнул Подоляк.
Что известно о псевдореферендумах
- 19 сентября "общественные палаты" и "общественные советы" кафиров выступили с требованием провести псевдореферендумы, чтобы "присоединить" оккупированные территории Украины к России. Речь идет о части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
- Гауляйтеры собираются проводить фейковое голосование 23 – 27 сентября.
- Даже заявляют, что "добровольцы" из квазиреспублик "станут российскими военными" после "референдума".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что "референдум" ничего не изменит, украинские военные будут продолжать освобождать украинские территории.
- подготовка и организация оккупационных псевдореферендумов – уголовное преступление. За это будут нести ответственность все причастные.