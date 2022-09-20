оккупанты запланировали "референдумы" на захваченных территориях: как реагирует мир

Российские захватчики собираются провести так называемые "референдумы" на оккупированных территориях. Мировое сообщество отмечает, что эти голосования ни в коем случае не будут признаны.

оккупанты даже определили дату – 23 – 27 сентября. Далее 24 канал собрал реакции мировых лидеров.

К теме Псевдореферендумы на оккупированных территориях: реакция Украины и все о преступных намерениях России

Германия

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что фиктивные "референдумы" не могут быть признаны, пишет Spiegel . Они не соответствуют международному праву и договоренностям, достигнутым международным сообществом.

НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что российские "референдумы" – нелегитимны. Он объяснил, что это означает дальнейшую эскалацию войны.

Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины,

– подчеркнул генсек.

Франция

Париж убежден, что "референдумы" без юридической силы. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собирается переговорить с Путиным в ближайшие дни. Он назвал планы захватчиков, назвал цинизмом и провокацией.

"Если бы идея референдума на Донбассе не была такой трагической, это было бы смешно. "Референдумы" на Донбассе не будут иметь юридических последствий, весь процесс – это пародия", – добавил президент.

Кроме того, политик заверил, что его страна продолжит снабжать оружием Украину.

Белый дом

В Белом доме знали о намерениях государства-агрессорки провести фиктивные "референдумы". Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Штаты предупреждали об этом.

Он добавил, что россия спешит с их проведением из-за успехов ВСУ, а также – из-за вероятной подготовки к мобилизации. Чиновник констатировал – это вопиющее нарушение суверенитета Украины.

Кстати У нас есть данные, что путин, вероятно, готовится объявить мобилизацию, – Белый дом

Польша и страны Балтии

Глава Польши Анджей Дуда также заявил, что "референдум", организованный россией, ничего не стоит.

также заявил, что "референдум", организованный россией, ничего не стоит. Премьер Эстонии Кая Каллас считает, что такие действия россии только сплотят поддержку Украины. Она, как и другие лидеры, заверила, что никогда не признает эти голосования.

считает, что такие действия россии только сплотят поддержку Украины. Она, как и другие лидеры, заверила, что никогда не признает эти голосования. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал международное сообщество отреагировать санкциями и передачей оружия.

Украина призывает мир реагировать

Мировое сообщество должно немедленно и жестко отреагировать на попытку аннексии территории Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк обратился с таким призывом к миру. Следует усилить помощь оружием и ввести новые экономические секторальные санкции против России.

Кремль выступает против поставок современных танков и ATACMS для Украины? Пора дать это, – подчеркнул Подоляк.

Что известно о псевдореферендумах

19 сентября "общественные палаты" и "общественные советы" кафиров выступили с требованием провести псевдореферендумы, чтобы "присоединить" оккупированные территории Украины к России. Речь идет о части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Гауляйтеры собираются проводить фейковое голосование 23 – 27 сентября.

Даже заявляют, что "добровольцы" из квазиреспублик "станут российскими военными" после "референдума".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что "референдум" ничего не изменит, украинские военные будут продолжать освобождать украинские территории.

подготовка и организация оккупационных псевдореферендумов – уголовное преступление. За это будут нести ответственность все причастные.

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