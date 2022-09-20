оккупанты запланировали "референдумы" на захваченных территориях: как реагирует мир

20 сентября 2022 , 20:25
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Российские захватчики собираются провести так называемые "референдумы" на оккупированных территориях. Мировое сообщество отмечает, что эти голосования ни в коем случае не будут признаны.

оккупанты даже определили дату – 23 – 27 сентября.   Далее 24 канал собрал реакции мировых лидеров.

К теме Псевдореферендумы на оккупированных территориях: реакция Украины и все о преступных намерениях России

Германия

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что фиктивные "референдумы" не могут быть признаны, пишет Spiegel . Они не соответствуют международному праву и договоренностям, достигнутым международным сообществом.

НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что российские "референдумы" – нелегитимны. Он объяснил, что это означает дальнейшую эскалацию войны.

Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины,
– подчеркнул генсек.

Франция

Париж убежден, что "референдумы" без юридической силы. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собирается переговорить с Путиным в ближайшие дни. Он назвал планы захватчиков, назвал цинизмом и провокацией.

"Если бы идея референдума на Донбассе не была такой трагической, это было бы смешно. "Референдумы" на Донбассе не будут иметь юридических последствий, весь процесс – это пародия", – добавил президент.

Кроме того, политик заверил, что его страна продолжит снабжать оружием Украину.

Белый дом

В Белом доме знали о намерениях государства-агрессорки провести фиктивные "референдумы". Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Штаты предупреждали об этом.

Он добавил, что россия спешит с их проведением из-за успехов ВСУ, а также – из-за вероятной подготовки к мобилизации. Чиновник констатировал – это вопиющее нарушение суверенитета Украины.

Кстати У нас есть данные, что путин, вероятно, готовится объявить мобилизацию, – Белый дом

Польша и страны Балтии

  • Глава Польши Анджей Дуда также заявил, что "референдум", организованный россией, ничего не стоит.
  • Премьер Эстонии Кая Каллас считает, что такие действия россии только сплотят поддержку Украины. Она, как и другие лидеры, заверила, что никогда не признает эти голосования.
  • Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал международное сообщество отреагировать санкциями и передачей оружия.

Украина призывает мир реагировать

Мировое сообщество должно немедленно и жестко отреагировать на попытку аннексии территории Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк обратился с таким призывом к миру. Следует усилить помощь оружием и ввести новые экономические секторальные санкции против России.

Кремль выступает против поставок современных танков и ATACMS для Украины? Пора дать это, – подчеркнул Подоляк.

Что известно о псевдореферендумах

  • 19 сентября "общественные палаты" и "общественные советы" кафиров выступили с требованием провести псевдореферендумы, чтобы "присоединить" оккупированные территории Украины к России. Речь идет о части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
  • Гауляйтеры собираются проводить фейковое голосование 23 – 27 сентября.
  • Даже заявляют, что "добровольцы" из квазиреспублик "станут российскими военными" после "референдума".
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что "референдум" ничего не изменит, украинские военные будут продолжать освобождать украинские территории.
  • подготовка и организация оккупационных псевдореферендумов – уголовное преступление. За это будут нести ответственность все причастные.

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Автор: Ольга Музика