Это не преимущество, а проблема, – Коваленко объяснил последствия российских "референдумов"

Россияне начали в спешке проводить свои псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины. Они хотят объявить эти земли российскими, однако эта имитация волеизъявления существенно ни на что не повлияет.

Псевдореферендумы больше угрожают россии, чем нам

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он подчеркнул, что ВСУ будут освобождать эти территории, несмотря на то, были ли там проведены какие-то "референдумы", проведены или нет.

Людей ловят посреди улицы в Мариуполе, а в Мелитополе "референдум" – с автоматчиками

По словам Коваленко, эти псевдореферендумы не имеют никакой юридической силы, и это хорошо понятно абсолютно всем. Они не отвечают ни Закону Украины, ни каким-либо международным нормам, ни, что самое интересное, законодательству россии.

Поэтому говорить о том, что для россии это какое-то глобальное, масштабное, стратегическое преимущество – нет, совсем нет. Это еще больше проблем,

– считает обозреватель.

Следовательно, "референдумы" для государства-террориста – это экономические проблемы из-за усиления санкций и продолжения тяжелой ситуации в зоне боевых действий, потому что ничем им не поможет.

"Например, они проведут где-то этот "референдум", будут заявлять о том, что 146 процентов местного населения проголосовали за то, чтобы присоединиться к россии, а Вооруженные Силы Украины будут освобождать эти территории. Как отреагирует россия? Ядерное оружие оно стопроцентно не будет использовать ", – констатировал Коваленко.

Тем, что россияне введут еще какие-то войска, Украину испугать трудно, а объявить войну, по убеждению обозревателя, оккупанты не отважятся, потому что трусы. Ведь с объявлением войны Украине россия может потерять рычаги влияния на столь важной для нее площадке как Совбез ООН. Ее могут лишить права вето и права голоса.

"Референдумы" важны только для пропаганды

Коваленко предположил, что в среднесрочной или долгосрочной перспективе псевдореферендумы можно рассматривать как элементы информационно-психологической спецоперации, которых было очень много за последние сотни лет.

То есть в будущем россияне смогут использовать факт "146-процентной поддержки" местных жителей оккупированных территорий, чтобы подчеркивать, что там живут люди, которые хотели присоединиться к россии, и забывать о них нельзя.

"Так же они могут использовать эти референдумы, чтобы рассказывать будущему электорату, из-за какого-то будущего политического деятеля, который не будет отличаться от путина, о том, что в Украине есть что отвоевывать, там есть наши (т.е. "русские" – 24 канал) территории" ", – добавил обозреватель.

Больше ничем эти "референдумы", по мнению Коваленко, Украине не угрожают. Ведь на седьмом месяце полномасштабной войны уже стало понятно, что больше никаких рычагов влияния у россии нет, она показала все, на что способна.

Именно поэтому этого (на псевдореферендумы – 24 канал) мы смотрим достаточно поверхностно, потому что понимаем – любой острой, действительно неожиданной реакции от россии мы можем уже не ждать.

– подытожил Коваленко.

Александр Коваленко угрозу и значение псевдореферендумов: смотрите видео

Как россияне заставляют "голосовать" на "референдумах"

Понятно, что добровольно идти "референдум" захотели немногие жители оккупированных территорий. Однако россиянам нужна хоть какая-то статистика, поэтому они насильно заставляют украинцев "голосовать" за присоединение к россии.

Для этого вооруженные оккупанты обходят дома и квартиры, и контролируют, чтобы люди выбирали именно нужный им вариант ответа. Местные опасаются, что за отказ "голосовать" или отрицательный ответ, их могут заключить в тюрьму, пытать или даже убить.