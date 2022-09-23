Шоу для z-мобилизации, – Подоляк о "референдумах" оккупантов

Российские оккупанты на оккупированных территориях Украины проводят спектакль под названием "референдум". Эти территории собираются включить в состав россии.

На такую преступную дерзость в очередной раз отреагировали в Офисе Президента. Мнением поделился советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

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"Референдумы" не имеют никакой юридической силы

Подоляк еще раз отметил важное.

Сегодня на оккупированных территориях нет ни одного юридического действия под названием "референдум",

– сказал он.

Зато, как говорит Подоляк, есть только:

1. Пропагандистское шоу для проведения z-мобилизации.

2. Территория Украины, требующая немедленного освобождения.

Как оккупанты проводят "референдумы"

На оккупированных территориях Украины и квазиреспубликах Донбасса 23 сентября начались "референдумы". Россияне стали готовить новые пропагандистские сюжеты.

Глава Луганской области Сергей Гайдай рассказывал, что хотят показать якобы "активное участие местных жителей в голосовании".

На самом же деле людей запугивают. К примеру, в Беловодске на одном из предприятий начальник объявил всем сотрудникам, что явка обязательна. Тех, кто не будет участвовать в голосовании, автоматически уволят с работы, а списки тех, кто не появится, передадут так называемому "мгб лнр".

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