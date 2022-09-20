Это понт и свидетельствует о панике в кремле, – Фейгин объяснил волну заявлений о "референдумах"

Оккупанты внезапно начали бить тревогу и заявлять о проведении "референдумов" на временно оккупированных территориях уже в ближайшее время. Они хотят сделать это еще до конца сентября.

Зачем россии "референдумы" на оккупированных территориях

Это свидетельствует о незаурядной панике в кремле, вызванную контрнаступлением украинских войск. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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По его словам, в москве искренне считают, что если форсировать вопрос незаконного признания оккупированных территорий российскими, то включается эта пресловутая принятая в совбезе и госдуме россии доктрина, позволяющая применять все средства для обеспечения безопасности и территориальной целостности территорий страны-агрессора.

То есть, они тем самым пытаются сделать жест в сторону Украины и Запада. Мол, если вы продолжите наступление на уже российские территории, то мы применим все эти средства, в частности, ядерное оружие и так далее,

– объяснил Фейгин.

Он убежден, что это чистый "понт", такой себе способ какой-то части окружения путина попытаться взять ситуацию под контроль. Хотя сейчас российская верхушка и повторяет, что "паники нет", но на самом деле это свидетельство того, что она есть. Они могли бы и дальше делать вид, что спокойно готовятся к "референдумам", которые, конечно, проводить не собирались, но появилась необходимость резко активизировать этот процесс.

"Зачем вам все это форсировать, если вы и так сильно уверены, что сможете "защитить" уже оккупированные с 24 февраля территории. Какой в этом смысл?", – риторически спросил российский правозащитник.

"Референдумы" загонят россию в ловушку

Фейгин считает, что этот вопрос еще окончательно не решен в кремле. Там есть группа тех, кто не без причины переживает, что Украина продолжит контрнаступление и не получит достойного, по их мнению, ответа.

Однако проведение "референдумов" с заготовленным результатом может загнать россию в ловушку, из которой нет выхода. Если оккупанты применят ядерное или химическое оружие, как это предполагает их доктрина, то последствия будут непредсказуемыми и необратимыми. Потому что в таком случае могут и ответить ядерным оружием по россии, и ликвидировать путина, и ввести войска НАТО, по меньшей мере, на территорию Украины.

Все возможно, потому что это ситуация, при которой снимаются все ограничения. Все, какие были,

– констатировал Фейгин.

Если же соответствующих доктрине мер путин не будет применять, это лишь подтвердит, что он – слабак, и будет означать, что он теряет территории.

Российский правозащитник считает, что москва не захочет ставить себя в такое положение. Следовательно, с "референдумами", вероятно, подождут, ведь нет уверенности в том, что они приведут к приостановке боевых действий, чего сейчас кремль добивается на всех уровнях.

Фейгин предположил, действительно ли россия проведет "референдумы" до конца сентября: смотрите видео