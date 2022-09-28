Будет ультиматум по ядерному оружию: почему путин тянет с "присоединением" псевдореспублик

РосСМИ бросались инсайдами, что путин уже 30 сентября планирует обратиться в совет федерации и предложить "присоединить" временно оккупированные территории Украины. Однако затем эту информацию опровергли. Вероятно, оккупанты просто взяли небольшую паузу.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, вероятнее всего, кремль действительно планировал сразу после фейковых "референдумов" "присоединить" эти территории. Однако подготовительный этап к этому оказался несколько длиннее, поэтому они будут все рассматривать на заседании госдумы 3 октября.

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Нужно готовиться к любому развитию событий

Очевидно, что пути решится "забрать" временно оккупированные территории нескольких областей Украины в Россию. Но как дальше будут развиваться события – спрогнозировать достаточно сложно.

Вероятно, пути начнет угрожать применить тактическое ядерное оружие против Украины. Он, конечно же, и дальше будет продолжать нести бред, что это отныне якобы российская территория, поэтому он может использовать это оружие.

Готов ли он использовать его? Я думаю, что пока не готов. Но насколько необратимы процессы в голове безумного диктатора, куда они его привели – сказать трудно. Поэтому нужно готовиться к любому развитию событий,

– отметил Тизенгаузен.

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Он напомнил недавний пост медведева, что НАТО якобы "проглотит", если Россия использует ядерное оружие. Тот, наверное, забыл, что нынешняя премьер-министр Великобритании Лиз Трасс еще перед выборами подчеркивала – Лондон готов нанести превентивный удар в таком случае и даже не будет согласовывать это с партнерами по НАТО.

Однако, по мнению Тизенгаузена, ни США, ни Европа не хотели бы доводить ситуацию до того, чтобы Россия использовала ядерное оружие.

Напомним, эксперт по безопасности Игорь Резниченко объяснил, реально ли выжить после удара тактическим ядерным оружием . Здесь главное правило – чем дальше от центра взрыва – тем будет лучше.