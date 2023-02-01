"Довольно умирать за Кремль": в 5 российских регионах заговорили о референдумах за независимость
31 января прошел Форум свободных народов пост-России. Во время него 5 российских регионов заговорили о референдумах. В ходе них планируют стать независимыми от страны-агрессорки.
Речь как о территориальном, так и о политическом и экономическом отделении от Москвы. О нем во время форума заявили представители Кенигсберга (Калининградская область), Ингрии (Санкт-Петербург), Урала (Екатеринбург), Сибири (Новосибирск) и Кубани (Краснодарский край).
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Стремятся перестать быть "пушечным мясом"
Инициаторы соответствующих референдумов ставят перед собой четкую цель. Прежде всего они стремятся, чтобы их регионы могли экономически преуспевать. Ведь все мы понимаем, что казна в Москве. Так что столица обогащается из средств, направленных из регионов. Им же потом возвращается малая часть, которую закладывают в бюджет.
Но это еще не всё. В регионах также стремятся прекратить посылать своих жителей на верную смерть в Украину. Ведь именно оттуда больше всего отправляют "пушечное мясо".
Мы, представители экономически развитых и свободных регионов так называемой России, заявляем, что жить в империи достаточно, достаточно идти на поводу в силы, которая превращает наших детей в убийц и пушечное мясо. И также грабит наши земли,
– подчеркнул один из участников.
Он добавил, что сейчас время, когда народы должны заявить права на свою независимость. Они ведь стремятся жить в свободном мире, а также иметь возможность пользоваться теми же благами, которые доступны другим цивилизованным странам.
Представители регионов объявили о начале отделения от Москвы. Собственно Кенигсберг, Ингрия, Кубань, Сибирь и Урал – первые, кто планирует провести референдумы свободных людей.
Известно, что референдумы пройдут в онлайн-режиме. Сейчас идет подготовка к их старту. Во время них жители этих пяти регионов смогут высказаться о том, стремятся ли они отделиться от России и провозгласить свою независимость. Специальную платформу и сайт для голосования должны запустить к 16 февраля.
О чем еще говорили во время Форума
- К примеру, обозреватель, политический эмигрант и уроженец Сочи Евгений Бурсанидис предположил, каким может быть будущее Краснодарского края. По его мнению, одно из решений, которое может быть принято – присоединение к Украине.
- Тем временем Европарламент попросили признать независимость и государственный суверенитет Татарстана. С ответным призывом выступила журналистка Юлия Файзрахманова. Она представляла Фарида Закиева, лидера всетатарского общественного центра.
- Также отделиться от России стремится Ногайский народ. Его представители подчеркнули, что в Астрахани происходит современный геноцид. В частности, потому, что страна-агрессорка гонит бешеное количество его жителей на фронт.
- А вот чеченский политический деятель Ахмед Закаев выразил надежду на победу Украины. Он убежден, что это не только позволит дать начало краху России. Это еще даст шанс Чечне деоккупировать свою территорию.