"Довольно умирать за Кремль": в 5 российских регионах заговорили о референдумах за независимость

31 января прошел Форум свободных народов пост-России. Во время него 5 российских регионов заговорили о референдумах. В ходе них планируют стать независимыми от страны-агрессорки.

Речь как о территориальном, так и о политическом и экономическом отделении от Москвы. О нем во время форума заявили представители Кенигсберга (Калининградская область), Ингрии (Санкт-Петербург), Урала (Екатеринбург), Сибири (Новосибирск) и Кубани (Краснодарский край).

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Стремятся перестать быть "пушечным мясом"

Инициаторы соответствующих референдумов ставят перед собой четкую цель. Прежде всего они стремятся, чтобы их регионы могли экономически преуспевать. Ведь все мы понимаем, что казна в Москве. Так что столица обогащается из средств, направленных из регионов. Им же потом возвращается малая часть, которую закладывают в бюджет.

Но это еще не всё. В регионах также стремятся прекратить посылать своих жителей на верную смерть в Украину. Ведь именно оттуда больше всего отправляют "пушечное мясо".

Мы, представители экономически развитых и свободных регионов так называемой России, заявляем, что жить в империи достаточно, достаточно идти на поводу в силы, которая превращает наших детей в убийц и пушечное мясо. И также грабит наши земли,

– подчеркнул один из участников.

Он добавил, что сейчас время, когда народы должны заявить права на свою независимость. Они ведь стремятся жить в свободном мире, а также иметь возможность пользоваться теми же благами, которые доступны другим цивилизованным странам.

Представители регионов объявили о начале отделения от Москвы. Собственно Кенигсберг, Ингрия, Кубань, Сибирь и Урал – первые, кто планирует провести референдумы свободных людей.

Известно, что референдумы пройдут в онлайн-режиме. Сейчас идет подготовка к их старту. Во время них жители этих пяти регионов смогут высказаться о том, стремятся ли они отделиться от России и провозгласить свою независимость. Специальную платформу и сайт для голосования должны запустить к 16 февраля.

О чем еще говорили во время Форума