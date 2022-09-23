"Мобилизация последней надежды": зачем путину "референдумы" и применит ли он ядерное оружие

Сегодня на временно оккупированных территориях 4 украинских областей оккупанты начали проводить позорные псевдореферендумы. В кремле возлагают на них много надежд, ведь так там планируют сдерживать контрнаступление Вооруженных Сил Украины.

Своими мыслями по этому поделился ведущий 24 канала Алексей Печий. О целях псевдореферендумов и о том, брибегнет ли путин к применению ядерного оружия – читайте дальше.

Обратите внимание Фарс, принуждение и беспредел: все, что известно о псевдореферендумах на оккупированных территориях

На оккупированных территориях четырех украинских областей россияне сегодня начали так называемые "референдумы". Хотя адекватно мыслящие люди прекрасно понимают, что это никакое не волеизъявление, а типичное российское кровавое шоу. Очевидно, что путин надеется, что это позволит ему закрепить хотя бы тот результат войны, которого ему удалось достичь на сегодняшний день, ведь ВСУ продолжают давить и Херсонская область может повторить судьбу Харьковской области.

Кремль уже заявил, что будет считать оккупированные территории российскими и пригрозил применением ядерного оружия в случае, если ВСУ продолжат контрнаступление. В Офисе Президента заявили, что проведение псевдореферендумов не изменят главную цель ВСУ – освобождение всех украинских территорий. Однако ключевым остается вопрос – как на ядерные угрозы будет реагировать Запад? И как влияет на течение войны тотальная мобилизация пушечного мяса в россии? Обо всем этом дальше подробно и поговорим.

Источник для мобилизации: чего действительно хочет россия от "референдумов"

Сегодня приспешники кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы" по присоединению к россии. Очевидно, что так называемое голосование россияне не проводят даже на оккупированных территориях, это обычный фарс, чтобы создать картинку волеизъявления. Россия уже подчеркивает, что результаты этого "голосования" будут озвучены 27, или 28 сентября. Впрочем, как и в 2014 году россияне даже не пытаются сделать вид, что это что-то похожее на голосование. В Мелитополе, например, стали ходить по адресам граждан для сбора подписей. Такая же картина происходит и в Луганской области и других оккупированных территориях.

Впрочем, к сожалению, обход оккупантов по домам имеет целью даже не создать картинку голосования. По словам главы Луганской ОВА, россияне приходят к жителям оккупированных территорий с автоматами, четко фиксируют данные тех, кто заявляет, что против фейкового присоединения к россии. И самое главное, оккупанты таким образом, под прикрытием так называемых "референдумов", ищут мужчин для дальнейшей мобилизации на войну. То есть, если до этого оккупанты сначала выдавали российские паспорта, а потом загребали всех мужчин на войну, то теперь просто ищут их по домам.

Более того, цинизм этому "голосованию" добавляет тот факт, что захватчики запретили выезд с оккупированных территорий как раз накануне так называемого "голосования". Проще говоря, псевдореферендум – это, к сожалению, банальный поиск мужчин для войны против Украины.

Как вы понимаете ни о каком волеизъявлении речь не идет. Стоит отметить, что оккупанты действительно пытаются как-то закрепить свои достижения в этой войне, ведь кроме объявленного псевфореферендума в захваченных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, они проводят фейковое голосование и на захваченных частях Николаевской области. Ранее российские пропагандисты заявили, что планируют присоединить эти части к захваченной Херсонской области.

Впрочем, украинскую нацию не сломить даже под угрозами тотальной иммобилизации в россии и применением ядерного оружия. Жители оккупированной Снигиревки Николаевской области вышли на митинг против проведения псевдореферендума для присоединения региона к россии, организованного марионетками кремля. В частности, в сети появилось видео, на котором жители Снигиревки выразили свой протест.

Жители Снигиревки против "референдума": смотрите видео

В кремле продолжают бряцать ядерным оружием

На проведение псевдореферендумов уже отреагировали министры стран "Большой семерки". Министры подчеркнули, что любые "референдумы" в условиях присутствия российских военных, запугивания и принудительных депортаций не могут быть свободными и честными. Любая форма аннексии территории Украины будет грубым нарушением ее суверенитета согласно Хартии ООН. Отдельно министры призвали прекратить "фильтрацию" и принудительный вывоз украинцев с оккупированных территорий в россию. Также в G7 подчеркнули, что готовят новые санкции.

Впрочем, вряд ли уговоры Запада остановят россию. Давайте просто расставим все точки над “и” относительно того, зачем путин истерически проводит псевдореферендумы и объявляет мобилизацию. Это банальное признание своей слабости. В кремле сделали определенные выводы после освобождения Харьковской области – российская армия и наемники не способны сопротивляться ВСУ.

Кремль просто испугался того, что ВСУ до зимы могут занять такие позиции, что продолжение войны может выглядеть лишь как массовое позорное бегство россиян с фронта. То есть иллюзия о том, что россия может как-то продержаться до весны на занятых позициях – развалилась. Расчет путина заключался в том, что на зиму война перейдет в полузамороженное состояние. За это время кремль надеялся заморозить Европу, принудить Запад к уступкам и уменьшению поддержки Украины, подготовить новые резервы и уже весной пойти в новое наступление.

Однако ВСУ показали, что к весне у россии уже нет тех позиций, которые она занимает сегодня. Так что кремлю нужно было как-то спасать патовую ситуацию. И именно спасением они сейчас и занимаются. По логике российского руководства, проведение псевдореферендумов позволит россии фиктивно считать эти территории своими и тогда у путина полностью развязаны руки для мобилизации и применения ядерного оружия. То есть, путин опять же надеется, что признание оккупированных территорий российскими напугает ВСУ, а значит, ему удастся закрепиться на уже захваченных территориях и выиграть время для формирования резервов.

Сегодня уже и спикер кремля дмитрий песков в очередной раз заявил, что в случае наступления ВСУ на оккупированные украинские территории, где проходят так называемые "референдумы", по ним будет "действовать конституция россии". То есть россия будет рассматривать попытки Украины вернуть оккупированные земли после так называемого "референдума" как атаку на якобы свою территорию.

Таким образом, россия пытается запугать мир и Украину ядерным оружием. Кремлевский диктатор владимир путин неоднократно заявлял, что посягательство на "территорию россии" оправдывает применение ядерного оружия и, по его словам, "это не блеф". США, Украина и другие союзники воспринимают всерьез заявления безумного диктатора, однако не видят предпосылок для применения россией ядерного оружия.

И вот если исходить из этой логики, то это крайне опасная ситуация, ведь путин надеется таким образом парализовать наступление ВСУ. В москве поняли, что их фронт сыпется и остановить это возможно только угрозами применения ядерного оружия и мобилизацией пушечного мяса.

Оккупанты продолжают терпеть крах на фронте

Впрочем, с такой логикой совершенно не согласны в Генштабе ВСУ, ведь героическое наступление наших защитников продолжается, несмотря на истерики кремля. В частности, по данным Генштаба ВСУ, в районе Сватового в результате огневого поражения ранили российского генерал-майора цокова.

Эта информация лишь доказывает, что ВСУ продолжают давить на оккупантов в Луганской области. По данным Института изучения войны, украинские войска продолжают ограниченные контрнаступательные действия вдоль границ Харьковской и Луганской областей. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отбили наступление россиян на Купянск. И это достаточно важная деталь, ведь аналитики приводят информацию о том, что ВСУ, вероятно, сломает российскую оборону вдоль линии, которая проходит между Дворечной и Купянском. Это позволяет ВСУ обойти Купянск с севера и пересечь реку Оскол, уже угрожающей российским позициям на Востоке. То есть речь идет о том же стремлении создать так называемые "клещи" вокруг Сватового. В то же время ВСУ продолжают атаковать россиян в Лимане. Причем если не вдаваться в конкретику населенных пунктов, то ВСУ, похоже, обходят Лиман с севера и запада, что может свидетельствовать о попытке взять россиян в окружение.

Более того, сейчас ВСУ наступают еще в самом главном для россиян направлении – Бахмутском. Именно на Бахмут россияне пытались наступать последние месяцы в надежде выйти на админграницы Донецкой области. Однако сегодня с этого участка фронта поступила хорошая новость. По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, украинские защитники установили контроль над селом Яцковка Донецкой области и восстановили ранее утраченные позиции на Бахмутском направлении.

Так же есть хорошие новости с Юга. В Херсонской области ВСУ остановили попытки российских подразделений пересечь Днепр с левого на правый берег. Оккупанты пытались на барже переплыть реку, а также перейти через Каховский мост. Однако наши защитники, огневым контролем остановили их усилия. Вдобавок поражены командные пункты в Херсоне, пункты управления в Нововоскресенском и Дудчанах, склады боеприпасов, районы скопления вооружения, техники и живой силы врага.

Более того, ранее в ОК Юг сообщали, что российские подразделения на Юге зажаты между силами обороны Украины и правым берегом Днепра. Так что некоторые командиры оккупантов пытались выйти на связь с представителями ВСУ, чтобы сложить оружие и сдаться в плен. И вот сегодня в Командовании заявили, что оккупанты постепенно отступают на Юге Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она уверяет, что мобилизация в россии и проведение псевдореферендумов – это попытка доказать оккупантам на позициях, что не стоит бежать, типа москва о них позаботится. Однако это еще один фарс.

Вдобавок к этому, похоже ВСУ прекрасно справляется с угрозой иранских беспилотников Shahed, на которые полагается россия. По данным Командования Воздушных сил, ВСУ за минувшие сутки приземлили 7 беспилотников оккупантов, 4 из них – это именно беспилотники-камикадзе Shahed иранского производства. Кроме того, ВСУ поразили до десяти позиций ПВО врага.

Применит ли путин ядерное оружие и как мир готов реагировать на безумный поступок диктатора

Подытоживая, Британская разведка уверяет, что ситуация на поле боя в целом остается сложной, но сейчас ВСУ давят на те территории, которые россия считает очень важными для своих военных целей. В отчете разведки говорится, что в последние 3 дня украинцы закрепили плацдармы на восточном берегу Оскола в Харьковской области, хотя раньше россияне надеялись сделать реку частью своей новой линии обороны на рубежах, куда отошли после успешного контрнаступления ВСУ. В Донецкой области Вооруженные Силы продолжают атаки в районе Лимана, который российские войска захватили в мае. Кроме того, позиции оккупантов ухудшились и в районе Бахмута. С Херсона россияне медленно отступают.

Итак, в такой ситуации, в кремле решили, что лучшее решение – это провести псевдореферендумы, признать оккупированные территории российскими и попытались запугать мир ядерным оружием. Это, по мнению путина, должно парализовать дальнейшее продвижение ВСУ.

Впрочем, путин явно не отказался от своих намерений к весне создать резервы для войны. Хотя, с другой стороны, темпы тотальной мобилизации в россии сейчас говорят о том, что на фронте реально катастрофическая ситуация и требуется больше пушечного мяса. И мобилизация в россии – это прекрасный тест для россиян, готовы ли они и дальше жить рабами. Потому что до сих пор россияне не выходили на улицы, несмотря на то, что совершали российские военные в Украине, но когда появилась угроза непосредственно для них – начали бежать за границу или протестовать. И это как раз и доказывает, что россияне так и не отважятся на изменение собственного режима.

Более того, этот режим уже откровенно издевается над россиянами. Сегодня пресс-секретарь путина песков цинично заявил, что не понимает истеричности россиян, выступающих против мобилизации. Мол, все же объяснили – вы идете умирать из-за помешанных иллюзий путина, чего вы так нервничаете. Между тем кадыров уже заявил, что в Чечне никакой мобилизации не будет, ведь, по его словам, кадыровцы уже перевыполнили план по мобилизации, поэтому пусть другие едут на войну.

В то же время в Генштабе ВСУ объяснили, куда именно россия планирует бросить 300 тысяч мобилизованных россиян. Там считают, что на первом этапе частичной мобилизации россияне планируют доукомплектовать свои соединения и воюющие в Украине воинские части, а также часть сил может пойти на доукомплектование пограничной службы. То есть россияне де-факто признают свои огромные потери. Впрочем, прозвучало от заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова и главное – по данным украинской разведки, поспешность кремля по поводу объявления частичной мобилизации является следствием роста ряда внутренних и внешних угроз лично режиму путина.

Однако у помешанного диктатора все еще остается ядерное оружие, которым он так же постоянно бряцает и теперь угрожает применить его в случае деоккупации украинских территорий. Официальные лица США активизировали усилия на Генеральной ассамблее ООН на этой неделе, чтобы удержать россию от применения ядерного оружия. Госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в четверг на заседании Совета безопасности ООН, заявил, что "безрассудные ядерные угрозы россии должны быть немедленно прекращены".

Вместе с тем, издание The Washington Post сообщает, что США в течение нескольких месяцев отправляли в москву частные сообщения с предупреждением руководства россии о серьезных последствиях, которые будут иметь применение ядерного оружия. По данным издания, администрация Байдена в целом решила намеренно расплывчато предупреждать о последствиях ядерного удара, поэтому кремль озабочен тем, как на самом деле может отреагировать Вашингтон. Впрочем, эксперты все равно беспокоятся вопросом, не применит ли путин тактическое ядерное оружие, чтобы закончить войну на своих условиях.

Впрочем, на той же Генассамблее ООН президент Польши Анджей Дуда заявил, что если россия применит тактическое ядерное оружие против Украины, то может ожидать ответа от США и исключения из цивилизованного мира.

Интересно – чем для путина могут закончиться угрозы ядерным оружием: смотрите видео