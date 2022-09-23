Своїми думками щодо цього поділився ведучий 24 каналу Олексій Печій. Про мету псевдореферендумів та про те, чи вдасться путін до застосування ядерної зброї – читайте далі.

Зверніть увагу Фарс, примус і беззаконня: все, що відомо про псевдореферендуми на окупованих територіях

На окупованих територіях чотирьох українських областей росіяни сьогодні розпочали так звані “референдуми”. Хоча адекватно мислячі люди прекрасно розуміють, що це ніяке не волевиявлення, а типове російське криваве шоу. Очевидно, що путін сподівається, що це дозволить йому закріпити бодай той результат війни, якого йому вдалося досягти на сьогодні, адже ЗСУ продовжують тиснути і Херсонщина може повторити долю Харківщини.

Кремль вже заявив, що вважатиме окуповані території російськими і проигрозив застосуванням ядерної зброї у разі, якщо ЗСУ продовжать контрнаступ. В Офісі Президента заявили, що проведення псевдореферендумів не змінять головної мети ЗСУ – звільнення всіх українських територій. Однак ключовим залишається питання – як на ядерні погрози реагуватиме Захід? І як впливатиме на перебіг війни тотальна мобілізація гарматного м’яса на росії? Про все це далі докладно і поговоримо.

Джерело для мобілізації: чого справді хоче росія від "референдумів"

Сьогодні маріонетки кремля на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали "референдуми" щодо приєднання до росії. Очевидно, що так зване "голосування" росіяни не проводять навіть на окупованих територіях, це звичайний фарс, аби створити картинку "волевиявлення". Росія вже наголошує на тому, що результати цього “голосування” будуть озвучені 27, або 28 вересня. Втім, як і у 2014 росіяни навіть не намагаються вдати, що це щось схоже на голосування. У Мелітополі, наприклад, почали ходити за адресами громадян для збору підписів. Така ж картина відбувається і на Луганщині і інших окупованих територіях.

Втім, на жаль, обхід окупантів по домівках має на меті навіть не створити картинку голосування. За словами голови Луганської ОВА, росіяни приходять до мешканців окупованих територій з автоматами, чітко фіксують дані тих, хто заявляє, що проти фейкового приєднання до росії. І найголовніше, окупанти таким чином, під прикриттям так званих "референдумів", шукають чоловіків для подальшої мобілізації на війну. Тобто, якщо до цього окупанти спочатку видавали російські паспорти, а потім гребли усіх чоловіків на війну, то тепер просто шукають їх по домівках.

Ба більше, цинізму цьому “голосуванню” додає той факт, що загарбники заборонили виїзд з окупованих територій якраз напередодні так званого "голосування". Простіше кажучи, псевдореферендум – це, на жаль, банальний пошук чоловіків для війни проти України.

Як ви розумієте ні про яке волевиявлення мова не йде. Варто відзначити, що окупанти і справді намагаються якось закріпити свої здобутки у цій війні, адже окрім оголошеного псевфореферендуму у захоплених частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, вони проводять фейкове голосування і на захоплених частинах Миколаївської області. Раніше російські пропагандисти заявили, що вони планують приєднати ці частини до захопленої Херсонщини.

Втім, українську націю не зламати навіть під погрозами тотально їмобілізації на росії та застосуванням ядерної зброї. Жителі окупованої Снігурівки на Миколаївщині вийшли на мітинг проти проведення псевдореферендуму для приєднання регіону до росії, організованого маріонетками кремля. Зокрема в мережі з’явилося відео на якому мешканці Снігурівки висловили свій протест.

Мешканці Снігурівки проти "референдуму": дивіться відео

У кремлі продовжують брязкати ядерною зброєю

На проведення псевдореферендумів вже відреагували міністри країн "Великої сімки". Міністри наголосили, що будь-які "референдуми" в умовах присутності російських військових, залякування та примусових депортацій не можуть бути вільними й чесними. Будь-яка форма анексії території України буде грубим порушенням її суверенітету згідно з Хартією ООН. Окремо міністри закликали припинити "фільтрацію" і примусове вивезення українців з окупованих територій до росії. Також в G7 наголосили, що готують нові санкції.

Втім, навряд чи вмовляння Заходу зупинить росію. Давайте просто розставимо всі крапки над “і” щодо того, навіщо путін істерично проводить псевдореферендуми та оголошує мобілізацію. Це банальне визнання своєї слабкості. У кремлі зробили певні висновки після звільнення Харківщини – російська армія та найманці не здатні чинити опір ЗСУ.

Кремль просто злякався того, що ЗСУ до зими можуть зайняти такі позиції, що продовження війни може виглядати лише як масова ганебна втеча росіян з фронту. Тобто ілюзія про те, що росія може якось протриматися до весни на зайнятих позиціях – розвалилася. Розрахунок путіна полягав у тому, що на зиму війна перейде у наапівзаморожений стан. За цей час кремль сподівався "заморозити" Європу, змусити Захід до поступок та зменшення підтримки України, підготувати нові резерви і вже навесні піти у новий наступ.

Однак ЗСУ показали, що до весни росія вже не матиме тих позицій, які вона займає сьогодні. Отже кремлю треба було якось рятувати патову ситуацію. І саме порятунком вони зараз і займаються. За логікою російського керівництва, проведення псевдореферендумів дозволить росії фіктивно вважати ці території своїми і тоді у путіна повністю розв'язані руки для мобілізації та застосування ядерної зброї. Тобто, путін, знову ж таки, сподівається, що визнання окупованих територій російськими налякає ЗСУ, а отже йому вдасться закріпитися на вже захоплених територіях і виграти час для формування резервів.

Сьогодні вже і речник кремля дмітрій пєсков вчергове заявив, що в разі наступу ЗСУ на окуповані українські території, де відбуваються так звані "референдуми", щодо них "діятиме конституція росії". Тобто росія розглядатиме спроби України повернути окуповані землі після так званого "референдуму" як атаку на нібито свою територію.

Таким чином росія намагається залякати світ і Україну ядерною зброєю. Кремлівський диктатор владімір путін неодноразово заявляв, що зазіхання на "територію росії" виправдовує застосування ядерної зброї і, за його словами, "це не блеф". США, Україна та інші союзники сприймають всерйоз заяви божевільного диктатора, проте не бачать передумов до застосування росією ядерної зброї.

І от якщо виходити з цієї логіки, то це вкрай небезпечна ситуація, адже, путін сподівається таким чином паралізувати наступ ЗСУ. У москві зрозуміли, що їх фронт сиплеться і зупинити це можливо лише погрозами застосування ядерної зброї та повальною мобілізацією гарматного м’яса.

Окупанти продовжують зазнавати краху на фронті

Втім, з такою логікою абсолютно не згодні в Генштабі ЗСУ, адже героїчний наступ наших захисників триває попри істерики кремля. Зокрема, за даними Генштабу ЗСУ, у районі Сватового в результаті вогневого ураження поранили російського генерал-майора цокова.

Ця інформація лише доводить, що ЗСУ продовжують тиснути на окупантів на Луганщині. За даними Інституту вивчення війни, українські війська продовжують обмежені контрнаступальні дії вздовж межі Харківської і Луганської областей. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили наступ росіян на Куп’янськ. і це доволі важлива деталь, адже аналітики наводять інформацію про те, що ЗСУ, ймовірно, зламати російську оборону вздовж лінії, яка проходить між Дворічною та Куп’янськом. Це дозволяє ЗСУ обійти Куп’янськ з півночі та перетнути річку Оскіл, що вже загрожує російським позиціям на Сході. Тобто мова йде про те саме прагнення створити так звані “кліщі” навколо Сватового. Водночас ЗСУ продовжують атакувати росіян в Лимані. Причому, якщо не вдаватися в конкретику населених пунктів, то ЗСУ, схоже, обходять Лиман з півночі та заходу, що може свідчити про спробу взяти росіян в оточення.

Ба більше, наразі ЗСУ наступають ще у найголовнішому для росіян напрямку – Бахмутському. Саме на Бахмут росіяни намагалися наступати останні місяці в надії вийти на адмінмежі Донецької області. Однак сьогодні з цієї ділянки фронту надійшла гарна новина. За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова, українські захисники встановили контроль на селищем Яцьківка на Донеччині та відновили раніше втрачені позиції на Бахмутському напрямку.

Так само маємо гарні новини з Півдня. Напередодні У Херсонській області ЗСУ зупинили спроби російських підрозділів перетнути Дніпро з лівого на правий берег. Окупанти намагалися баржею переплисти річку, а також перейти через Каховський міст. Однак наші захисники, вогневим контролем зупинили їхні намагання. На додачу, уражено командні пункти в Херсоні, пункти управління в Нововоскресенському й Дудчанах, склади боєприпасів, райони скупчення озброєння, техніки і живої сили ворога.

Ба більше, раніше в ОК Південь повідомляли, що російські підрозділи на Півдні затиснуті між силами оборони України та правим берегом Дніпра. Отже деякі командири окупантів намагалися вийти на зв'язок із представниками ЗСУ, щоб скласти зброю і здатися в полон. І от сьогодні в Командуванні заявили, що окупанти поступово відступають на Півдні України. Про це повідомила речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона запевняє, що мобілізація в росії та проведення псевдореферендумів – це спроба довести окупантам на позиціях, що не варто тікати, типу москва про них потурбується. Однак це черговий фарс.

На додачу до цього, схоже ЗСУ прекрасно справляється з загрозою іранських безпілотників Shahed, на які покладається росія. За даними Командування Повітряних сил, ЗСУ за минулу добу приземлили 7 безпілотників окупантів, 4 з них – це саме безпілотники-камікадзе Shahed іранського виробництва. Крім того, ЗСУ вразили до десяти позицій ППО ворога.

Чи застосує путін ядерну зброю і як світ готовий реагувати на божевільний вчинок диктатора

Підсумовуючи, Британська розвідка запевняє, що ситуація на полі бою загалом залишається складною, але зараз ЗСУ тиснуть на ті території, які росія вважає дуже важливими для своїх воєнних цілей. У звіті розвідки йдеться про те, що в останні 3 дні, українці закріпили плацдарми на східному березі Осколу на Харківщині, хоча раніше росіяни сподівалися зробити річку частиною своєї нової лінії оборони на рубежах, куди відійшли після успішного контрнаступу ЗСУ. На Донеччині Збройні Сили продовжують атаки в районі Лиману, який російські війська захопили у травні. Окрім того, позиції окупантів погіршилися і в районі Бахмута. З Херсонщини росіяни повільно відступають.

Тож, у такій ситуації, в кремлі вирішили, що найкраще рішення – це провести псевдореферендуми, визнати окуповані території російськими і спробували залякати світ ядерною зброєю. Це, на думку путіна має паралізувати подальше просування ЗСУ.

Втім, путін явно не відмовився від своїх намірів до весни створити резерви для війни. Хоча, з іншого боку темпи тотальної мобілізації на росії нині говорять про те, що на фронті реально катастрофічна ситуація і потрібно більше гарматного м’яса. І мобілізація на росії – це прекрасний тест для росіян, чи готові вони і надалі жити рабами. Тому що досі росіяни не виходили на вулиці, попри все, що коїли російські військові в Україні, але коли з’явилася загроза безпосередньо для них – почали втікати за кордон або протестувати. І це якраз і доводить, що росіяни так і не наважаться на зміну власного режиму.

Ба більше, цей режим вже відверто знущається з росіян. Сьогодні речник путіна пєсков цинічно заявив, що не розуміє істеричності росіян, які виступають проти мобілізації. Мовляв, все ж пояснили – ви йдете вмирати за схиблені ілюзії путіна, чого ви так нервуєте. Тим часом кадиров вже заявив, що в Чечні ніякої мобілізації не буде, адже, за його словами, кадирівці вже перевиконали план по мобілізації, томунехай інші їдуть на війну.

Водночас у Генштабі ЗСУ пояснили куди саме росія планує кинути 300 тисяч мобілізованих росіян. Там вважають, що на першому етапі часткової мобілізації росіяни планують доукомплектувати свої з’єднання та військові частини, що воюють в Україні, а також частина сил може піти на доукомплектування прикордонної служби. Тобто, росіяни де-факто визнають свої величезні втрати. Втім, прозвучало від заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова і головне – за даними української розвідки, поспішність кремля щодо оголошення часткової мобілізації є наслідком зростання ряду внутрішніх і зовнішніх загроз особисто режиму путіна.

Однак у схибленого диктатора все ще залишається ядерна зброя, якою він так само постійно бряцає і тепер погрожує застосувати її у разі деокупації українських територій. Офіційні особи США активізували зусилля на Генеральній асамблеї ООН на цьому тижні, щоб утримати росію від застосування ядерної зброї. Держсекретар Ентоні Блінкен, виступаючи у четвер на засіданні Ради безпеки ООН, заявив що "безрозсудні ядерні загрози росії мають бути негайно припинені".

Разом з тим, видання The Washington Post повідомляє, що США протягом кількох місяців відправляли до москви приватні повідомлення з попередженням керівництва росії про серйозні наслідки, які матиме застосування ядерної зброї. За даними видання, адміністрація Байдена в цілому вирішила навмисно розпливчасто попереджати про наслідки ядерного удару, тому кремль переймається тим, як насправді може відреагувати Вашингтон. Втім, експерти все одно турбуються питанням, чи не застосує путін тактичну ядерну зброю, аби закінчити війну на своїх умовах.

Втім, на тій же Генасамблеї ООН, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що якщо росія застосує тактичну ядерну зброю проти України, то може очікувати відповіді від США і виключення з цивілізованого світу.

Цікаво – чим для путіна можуть закінчитися погрози ядерною зброєю: дивіться відео