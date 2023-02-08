Реформа антимонопольного законодательства: политическая (не)зависимость АМКУ

Состоятельные и независимые антимонопольные органы – ключевой инструмент защиты экономической конкуренции и борьбы с олигархами в частности. Сегодня в парламенте есть несколько законопроектов, которые определяют процедуры назначения и увольнения руководства АМКУ. Смогут ли они обеспечить политическую независимость Комитета?

Почему нужна реформа

Реформа антимонопольного законодательства среди обязательств Украины перед европейским сообществом на пути интеграции в ЕС, а также перед Международным валютным фондом.

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Но прежде всего эта реформа нужна Украине. Ведь конкуренция обеспечивает общую экономическую эффективность и лучшие товары и услуги для потребителей. Ключевым для реформирования работы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) является законопроект №5431, внедряющий первый этап реформы законодательства о защите экономической конкуренции.

На втором этапе реформы ключевые изменения:

понятийного аппарата (согласованные действия, доминантное положение и злоупотребление им); обязательств по концентрациям; порядка назначения государственных уполномоченных; создание отдельного антимонопольного суда; обеспечение институциональной независимости АМКУ

Одной из первых мер в реформировании работы АМКУ должно стать обеспечение политической независимости работы Комитета. В Меморандумах с МВФ 2020 и 2021 годов одним из главных обязательств Украины является обеспечение "прозрачности, конкурентности и защищенности от политического вмешательства процессов назначения и снятия с должности главы АМКУ и государственных уполномоченных".

В свою очередь, Директива Совета ЕС 2019/1 от 11 декабря 2018 года определяет, что государства-члены обеспечивают, чтобы отбор, вовлечение в работу или назначение руководства национальных органов по конкуренции происходили в соответствии с четкими и прозрачными процедурами, заранее определенными в национальном законодательстве.

Сегодня в Верховной Раде есть четыре законопроекта, касающихся процедур назначения председателя, его заместителей и государственных уполномоченных АМКУ:

законопроект №2370 от 14 января 2020 года;

законопроект №2151 от 17 сентября 2019 года;

законопроект №3779 от 2 июля 2020;

законопроект №4122 от 18 сентября 2020 года.

Какие изменения в процедуры назначения и увольнения предлагают законопроекты, которые есть в парламенте, читайте дальше.

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Что такое независимость АМКУ

Независимость – это такая институциональная конструкция, минимизирующая влияние политиков на решение определенного органа. АМКУ (аналогично Нацбанку) должен быть технократическим органом и прежде всего заботиться об общественном интересе, а не внедрять "политику партии".

Важной частью независимости есть процедуры назначения и увольнения руководства АМКУ. Да, назначение должно происходить по прозрачному конкурсу. В то же время, для увольнения должен быть исчерпывающий перечень оснований. Кроме того, желательно, чтобы назначение и увольнение не зависело от одного человека – например, чтобы закон предусматривал согласие парламента на такие шаги. Это первый, внешний, уровень независимости.

"Вторым уровнем" независимости АМКУ является его внутренняя организация по принципу коллегиальности. Она ограничивает влияние главы АМКУ на государственных уполномоченных, чтобы они могли свободно выражать и отстаивать свое профессиональное суждение.

Практически это реализуется так, что глава АМКУ и его заместители – только "первые среди равных" – они одновременно являются государственными уполномоченными, однако выполняют некоторые дополнительные организационные функции (сегодня в АМКУ есть первый заместитель, заместитель и 5 государственных уполномоченных). Глава не может уволить уполномоченных – это делает президент. В то же время назначает их на должность премьер-министр по представлению главы АМКУ.

Несоответствие Конституции

Согласно статье 85 Конституции, главу АМКУ назначает Верховная Рада по представлению премьера. Однако статья 9 закона об Антимонопольном комитете определяет, что Глава АМКУ назначается на должность и освобождается от должности президентом с согласия парламента. Следовательно, Закон об АМКУ следует соответствовать Конституции.

Кроме того, следует ввести открытый конкурс на должности государственных уполномоченных и главы АМКУ. Что предлагают законопроекты?

Законопроект 2151 согласовывает процедуру назначения АМКУ с Конституцией и предлагает открытый конкурс. Однако в нем нет процедуры формирования конкурсной комиссии и проведения конкурса (это должен определить Кабмин). Поэтому непонятно, как будет на практике выглядеть "привлечение" бизнеса и общественности к конкурсу (в то же время сама идея их участия положительна).

Законопроект 2730 гораздо более подробно описывает процедуру конкурсного отбора, но не устраняет несоответствие процедуры назначения Конституции.

Законопроект 3779-1 вводит конституционную процедуру назначения, но не предусматривает конкурс.

Относительно увольнения главы АМКУ между законопроектами есть большие разногласия. В частности, законопроекты 2730 и 2730-2 уменьшают независимость АМКУ, поскольку предусматривают увольнение его председателя "на общих основаниях".

Лишние ограничения для государственных уполномоченных АМКУ

Наиболее подробно выписаны основания для увольнения в законопроекте 2151. Однако в любом случае к основаниям нужно будет добавить пункт о нарушении "антиолигархического" закона о декларировании контактов с олигархами или их представителями. Пока не ясно, как именно будет действовать это положение, однако оно предусмотрено во всех законах, определяющих деятельность государственных органов, на которые теоретически могут влиять олигархи. Это положение принесет больше вреда, чем пользы, но тема для отдельной дискуссии.

Процедуры назначения и увольнения государственных уполномоченных (одним из которых является глава АМКУ), аналогичны тем, которые предлагаются в отношении председателя. Однако законопроекты 2730 и 2730-2 вносят дополнительные и лишние ограничения в отношении государственных уполномоченных.

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Да, непонятно, почему нужно законом определять количество уполномоченных с экономическим или юридическим образованием, и почему нельзя выбирать уполномоченных с другим образованием, но соответствующим опытом работы. А законопроект 2151 вообще предлагает выбирать уполномоченных только из тех, кто уже имеет опыт работы в АМКУ.

Это значительно сужает множество возможных кандидатов и фактически делает АМКУ закрытой системой. А в закрытых системах очень сложно проводить реформы, даже если они необходимы.

Однако положительной чертой законопроекта 2151 является передача полномочий по освобождению государственных уполномоченных от президента в Верховную Раду. Это повысит независимость Комитета.

Идеального законопроекта пока нет

Ни один из законопроектов не идеальный – они содержат как положительные, так и противоречивые предложения. Надеюсь, во время работы над этой реформой парламент сможет наработать законопроект: