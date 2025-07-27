Реформа АРМА стартует: Зеленский подписал важный закон

Президент Владимир Зеленский 27 июля подписал закон о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Этот законопроект предусматривает новые правила отбора руководства.

А также независимый аудит и прозрачное управление арестованным имуществом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что известно о реформировании АРМА?

Президент подписал проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления институциональной способности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и совершенствования механизмов управления активами.

Этот законопроект включает новые требования к главе АРМА, конкурсную процедуру отбора с участием международных экспертов и контроль за передачей активов.

Зеленский отметил, что проинформировал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, что Украина продолжает реализацию необходимых реформ для получения финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility. По его словам, чиновница отметила прогресс в выполнении соответствующих индикаторов.

Во время разговора политики также обсудили усилия, которых нужно приложить, чтобы открыть первый переговорный кластер относительно членства Украины в ЕС. Президент заверил, что государство будет работать над этим максимально оперативно.

К слову, ранее стало известно, что ЕС уменьшает четвертый транш для Украины в рамках программы Ukraine Facility из-за невыполнения трех реформ: децентрализации, отбора судей в Высший антикоррупционный суд и закона об АРМА. В связи с этим Украина получит 3,05 миллиарда евро вместо 4,5 миллиарда, как было запланировано.