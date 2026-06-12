Военных, которые дольше всего служат, будут постепенно увольнять, – Зеленский

Владимир Зеленский объявил о постепенном увольнении военнослужащих со службы. Речь идет о бойцах, которые служат в Силах обороны дольше всех.

Об этом 12 июня сообщил президент Украины.

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Кого могут уволить со службы?

Одним из ключевых вопросов реформы армии стал справедливый подход к военным,, которые дольше всех служат в Силах обороны и провели больше всего времени на боевых позициях.

Глава государства заявил, что для этой категории защитников до конца года планируется начать постепенное увольнение со службы.

Также Зеленский анонсировал, что бойцы, которые присоединились к армии по контракту, смогут перейти на новые условия, переподписав его. При этом будет учитываться время, которое военный уже отслужил.

Напомним, Министерство обороны готовится обнародовать реформу армии в ближайшие недели. Изменения коснутся продолжительности службы и выплат военным как в тылу, так и на первой линии фронта. Также реформа предусматривает изменения в работе ТЦК и СП.

Ранее сообщалось, что новые контракты будут устанавливать четкие сроки службы 10, 14 или 24 месяца. Кроме того, они будут предусматривать гарантии для военных.