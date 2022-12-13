Местное самоуправление – надежный партнер государства: почему председатели советов против градостроительной реформы

Верховная Рада Украины 13 декабря может рассмотреть законопроект №5655. Он предполагает изменение системы градостроения. Против него в нынешней редакции выступили главы городских и поселковых советов.

Они совместно написали обращение, в котором призвали во втором чтении не принимать соответствующий законопроект. По их словам он может буквально уничтожить достижения реформы децентрализации и усилить коррупционные схемы.

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Что не так с законопроектом №5655

Сильное местное самоуправление всегда было и остается надежным партнером государственной власти. А в условиях военного положения это стало еще очевиднее. Украинские города стали той силой, на которую смогли опереться наши Вооруженные Силы. И именно это позволило уберечь наше Государство от захватнических посягательств врага,

– отмечают в заявлении.

В нем также подчеркивают, что Ассоциация городов – самая большая ассоциация органов местного самоуправления – имеет четкую позицию. Она против того, чтобы соответствующий законопроект одобрили в редакции, которую подали в Верховную Раду. И на это есть ряд веских причин.

Создаются условия для монопольного централизованного допуска строителей на рынок. Но это еще не все. Те, кто на него зайдет, смогут создать частный орган контроля градостроительной деятельности. И на него не повлияет ни один орган власти: ни государственный, ни местного самоуправления.

Но это еще не все. Те, кто на него зайдет, смогут создать частный орган контроля градостроительной деятельности. И на него не повлияет ни один орган власти: ни государственный, ни местного самоуправления. Контроль и надзор местного самоуправления уничтожается. Это происходит из-за смены его на мониторинг. Последний охватывает только наблюдение за самовольным строительством.

местного самоуправления Это происходит из-за смены его на мониторинг. Последний охватывает только наблюдение за самовольным строительством. Вводится строительная амнистия. Также законопроект предусматривает возмещение стоимости строительства самовольным застройщикам. И эти средства должны возвращать из местного бюджета.

Также законопроект предусматривает возмещение стоимости строительства самовольным застройщикам. И эти средства должны возвращать из местного бюджета. Нарушаются права владельцев земельных участков. Этот пункт вытекает из того же самопроизвольного строительства. Ведь за него ответственности нести никто не будет.

Этот пункт вытекает из того же самопроизвольного строительства. Ведь за него ответственности нести никто не будет. Общественность больше не влияет. У нее будут отсутствовать механизмы контроля законности застройки. Также они не могут влиять на незаконное строительство.

У нее будут отсутствовать механизмы контроля законности застройки. Также они не могут влиять на незаконное строительство. Уничтожаются достижения реформы децентрализации. Этот законопроект предполагает, что вся отрасль наоборот централизуется. В то же время она избавляется от реального контроля, который предполагался на местах.

В Ассоциации городов Украины отметили, что неоднократно обращались к председателю Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады. Его просили совместно взяться за доработку соответствующего законопроекта, который вызывает жаркие дискуссии.

Отмечаем соблюдение прозрачных процедур и антикоррупционных норм, обеспечение безопасности жителей, сохранение достижений реформы децентрализации в законопроекте и необходимость доработки проекта Закона Украины №5655 по указанным выше вопросам до вынесения его на рассмотрение Верховной Рады Украины,

– призывают в Ассоциации.

Под обращением подписались главы ряда городских и поселковых советов. Среди них – Виталий Кличко, Андрей Садовый, Александр Симчишин, Сергей Надал и другие.

Законопроект должен был быть принят ранее

Отметим, что автором соответствующего законопроекта является глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Ранее она пыталась опровергнуть мифы, витающие вокруг этого законопроекта. За этой ссылкой предлагаем ознакомиться с ее позицией.

Добавим, что в профильный комитет Верховной Рады законопроект №5655 прошел еще 30 ноября. Но 1 декабря его сняли с рассмотрения. Отметим, что накануне – 28 ноября – Ассоциация городов Украины уже обращалась с предложениями по этому законопроекту.