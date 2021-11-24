Реформа КСУ на нулевом этапе, – в DEJURE сказали, что тормозит процесс
Источник:24 канал
Прошло уже больше года с момента скандального решения Конституционного Суда об отмене е-декларирования. В то же время, реформа КСУ, о которой так много говорили, до сих пор так и не состоялась.
Об этом в эфире 24 канала сказал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков. Он считает, что эта реформа вообще на нулевом этапе.
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По его словам, с Конституционным Судом ситуация еще более напряженная, чем в целом с судебной реформой.
Там еще меньше продвижения. Здесь у нас хоть заработал Этический Совет и конкурсная комиссия. В то же время с реформой КСУ мы на нулевом этапе,
– заверил Жернаков.
Несмотря на все заявления, КСУ продолжает работу в таком же составе.
Что не так с законопроектом
"От пятницы до пятницы в Раде "кочует" законопроект №4533, который якобы призван решить эту проблему. Якобы проблемы в процедурах, а не в судьях. На самом деле это неправда", – заявил Жернаков.
Он считает, что этот законопроект вообще не доработан.
"Правки Ярослава Юрчишина комитет решил не поддерживать категорически. Сейчас у нас на повестке дня пустой законопроект. Даже если его примут, то двери для любой реформы КСУ будут закрыты. Будет под угрозой и судебная реформа, и многие другие", – подытожил Жернаков.
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