Реформа КСУ на нулевом этапе, – в DEJURE сказали, что тормозит процесс

Прошло уже больше года с момента скандального решения Конституционного Суда об отмене е-декларирования. В то же время, реформа КСУ, о которой так много говорили, до сих пор так и не состоялась.

Об этом в эфире 24 канала сказал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков. Он считает, что эта реформа вообще на нулевом этапе.

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По его словам, с Конституционным Судом ситуация еще более напряженная, чем в целом с судебной реформой.

Там еще меньше продвижения. Здесь у нас хоть заработал Этический Совет и конкурсная комиссия. В то же время с реформой КСУ мы на нулевом этапе,

– заверил Жернаков.

После скандального решения КСУ Владимир Зеленский назвал причастных к этому "чертями из политического ада" . Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что судьями напрямую руководят из России.

Несмотря на все заявления, КСУ продолжает работу в таком же составе.

Что не так с законопроектом

"От пятницы до пятницы в Раде "кочует" законопроект №4533, который якобы призван решить эту проблему. Якобы проблемы в процедурах, а не в судьях. На самом деле это неправда", – заявил Жернаков.

Он считает, что этот законопроект вообще не доработан.

"Правки Ярослава Юрчишина комитет решил не поддерживать категорически. Сейчас у нас на повестке дня пустой законопроект. Даже если его примут, то двери для любой реформы КСУ будут закрыты. Будет под угрозой и судебная реформа, и многие другие", – подытожил Жернаков.

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