Про це в ефірі 24 каналу сказав голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков. Він вважає, що ця реформа взагалі на нульовому етапі.

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За його словами, з Конституційним Судом ситуація ще напруженіша, ніж загалом з судовою реформою.

Там ще менше поступу. Тут у нас хоч запрацювала Етична Рада і конкурсна комісія. Водночас з реформою КСУ ми на нульовому етапі,

– запевнив Жернаков.

Зверніть увагу! Після скандального рішення КСУ Володимир Зеленський назвав причетних до цього "чортами з політичного пекла". Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що суддями напряму керують з Росії.

Попри усі заяви, КСУ продовжує роботу у такому ж складі.

Що не так з законопроєктом

"З п'ятниці до п'ятниці у Раді "кочує" законопроєкт №4533, який нібито покликаний розв'язати цю проблему. Мовляв, проблеми в процедурах, а не в суддях. Насправді це неправда", – заявив Жернаков.

Він вважає, що цей законопроєкт взагалі не допрацьований.

"Правки Ярослава Юрчишина комітет вирішив не підтримувати категорично. Зараз у нас на порядку денному порожній законопроєкт. Навіть якщо його приймуть, то двері для будь-якої реформи КСУ будуть закриті. Буде під загрозою і судова реформа, і багато інших", – підсумував Жернаков.

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