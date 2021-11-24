Про це в ефірі 24 каналу сказав голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков. Він вважає, що ця реформа взагалі на нульовому етапі.
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За його словами, з Конституційним Судом ситуація ще напруженіша, ніж загалом з судовою реформою.
Там ще менше поступу. Тут у нас хоч запрацювала Етична Рада і конкурсна комісія. Водночас з реформою КСУ ми на нульовому етапі,
– запевнив Жернаков.
Попри усі заяви, КСУ продовжує роботу у такому ж складі.
Що не так з законопроєктом
"З п'ятниці до п'ятниці у Раді "кочує" законопроєкт №4533, який нібито покликаний розв'язати цю проблему. Мовляв, проблеми в процедурах, а не в суддях. Насправді це неправда", – заявив Жернаков.
Він вважає, що цей законопроєкт взагалі не допрацьований.
"Правки Ярослава Юрчишина комітет вирішив не підтримувати категорично. Зараз у нас на порядку денному порожній законопроєкт. Навіть якщо його приймуть, то двері для будь-якої реформи КСУ будуть закриті. Буде під загрозою і судова реформа, і багато інших", – підсумував Жернаков.
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