Массового оповещения военными ТЦК не будет: Минобороны объяснило, как будут реформировать мобилизацию
- В Украине готовят изменения для улучшения качества мобилизационного ресурса и минимизации ошибок в военно-врачебной экспертизе.
- Планы реформ включают улучшение обмена данными, расширение функционала системы "Резерв+" и интеграцию данных об образовании и здоровье в государственные реестры.
Министерство обороны Украины сейчас разрабатывает системные решения для исправления ошибок при прохождении военнообязанными ВВК. Речь идет также о необходимости повышения качества мобилизационного ресурса, поэтому теперь планируется переход от массового оповещения к принципу профессионального соответствия.
Соответствующие объяснения относительно реформы мобилизации в Минобороны сделали в ответ на запрос журналистов hromadske.
Как планируют изменить систему ВВК?
Отмечается, что система военно-врачебной экспертизы постепенно меняется: продолжается ее цифровизация и обновление правил медосмотров. В ведомстве отметили, что сейчас анализируют ошибки и проблемные ситуации, которые возникали во время работы ВВК при ТЦК и СП, и разрабатывают системные решения, чтобы минимизировать подобные случаи в будущем.
К слову, недавно сообщалось о скандальном случае с одной воинской частью, в которую направили 2 тысячи непригодных к службе мужчин. Среди них, к тому же, были лица с наркотической зависимостью. В Офисе военного омбудсмена отметили, что сейчас идет межведомственная проверка по этой ситуации.
Также в Минобороны объяснили, что ВВК в целом определяет только пригодность к службе. Если нет медицинских жалоб или подтвержденных диагнозов, осмотр может быть базовым.
В то же время решение комиссии можно обжаловать – как в высших ВВК, так и в суде, хотя официальной статистики таких случаев не ведут. При этом, соответствующие проверки проводятся, также создали отдельные группы контроля за проведением ВВК.
За 2025 год проведено 318 проверок деятельности ВВК при ТЦК и СП. По результатам проведенной работы, в частности по итогам указанных проверок, переназначены (изменены) более 130 председателей ВВК,
– отметили в Минобороны.
Что будет предусматривать реформа учета и мобилизации?
Кроме изменений, связанных с медицинским осмотром, Минобороны анонсировало ряд реформ в системе мобилизации и учета. В частности речь идет о таких планах:
- улучшить обмен данными между реестром "Оберег", полицией и пограничниками;
- расширить функционал "Резерв+" для обновления данных онлайн;
- дать врачам ВЛК доступ к электронным медицинским историям;
- перейти от массового оповещения к принципу профессионального соответствия в комплектовании подразделений по специальностям;
Важно! В контексте этого планируется, что ТЦК и СП должны приоритетно привлекать специалистов конкретных профилей (водителей, связистов, медиков, ИТ-специалистов) в соответствии с актуальными потребностями подразделений Сил обороны.
- интегрировать больше данных об образовании, профессии и здоровье в государственные реестры;
- наладить координацию между ТЦК, полицией и военным управлением.
В министерстве подчеркнули, что это должно перейти к системе более точечного оповещения военнообязанных и уменьшить социальное напряжение.
Обратите внимание! Мобилизация во время войны является обычной практикой для государств в состоянии войны, а уклонение от нее рассматривается как нарушение закона и может приводить к розыску.
Один из основателей и заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Третьего армейского корпуса Константин Немичев объяснил 24 Каналу, что в таком случае человеку следует дать выбор: оформить контракт на службу, или выполнять другие оборонные работы, в частности строительство фортификаций. В то же время заключение уклонистов Немичев не поддерживает.
Медиа писали о намерении сделать мобилизацию по принципу лотереи: что об этом известно?
В Украине якобы обсуждали идею проводить мобилизацию по принципу случайного отбора (условной "лотереи"), однако от этого варианта впоследствии отказались.
По данным "РБК-Украина", инициатива предусматривала бы рандомное распределение того, кого именно призывать, и должна была стать альтернативой действующей системе. Источники издания не уточняют, кому именно принадлежало предложение. Также упоминалось, что реформирование мобилизационной системы было среди задач нового руководства Минобороны, однако радикальные подходы, в частности полное устранение ТЦК из процесса или передача всего полиции, поддержки не получили.
В итоге власть выбрала более осторожный вариант изменений – с усилением контрактной службы и пересмотром условий для военных.
На самом деле идея мобилизации по принципу лотереи совсем не нова. Такую систему действительно применяли во время войны во Вьетнаме. Журналисты 24 Канала в январе 2024 года подробно разбирали эту тему в материале "Мобилизация через лотерею: как это работает в США, подходит ли Украине и кого отправляют на фронт".